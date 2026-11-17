La météo peu clémente de Leonida

Puisque Rockstar décide de ne rien faire comme les autres, il va chercher la complicité des médias plus grand public pour faire parler de GTA 6, afin de montrer que la sortie du jeu est un événement qui dépasse de loin le simple cadre de l’industrie du jeu vidéo. C’est pourquoi le studio a confié des nouvelles images de son jeu à The Weather Channel, l’équivalent chez nous de Météo-France mais aux États-Unis. Et pas n’importe lesquels, puisqu’il est forcément question de météo.

Sur ces nouvelles images, on y voit les différentes conditions climatiques qui pourront frapper Leonida dans le jeu, que ce soit du brouillard intense ou des tempêtes orageuses. Owen Shepherd, qui s’occupe de l’équipe chargée des rendus de la lumière chez Rockstar Games, déclare :

« Grand Theft Auto VI se déroule à Leonida – un monde fictif inspiré de la Floride contemporaine, avec un paysage doté d’un des systèmes météorologiques les plus imprévisibles des États-Unis. Pour égaler la fidélité de tous les aspects de ce qui est le plus profond et le plus immersif des GTA conçus à ce jour, nous avons dû repenser complètement nos systèmes météorologiques en jeu pour qu’ils paraissent plus localisés, persistants et surtout dynamiques. La météo peut aller de tout, des cieux bleus clairs aux cumulus-nimbus imposants et vertigineux, ancrant les joueurs dans un monde par le biais d’une météo que nous espérons que les habitants de Floride – et les nouveaux visiteurs de Leonida – sauront apprécier. »

Allez, il est temps que toute cette campagne se termine. Rendez-vous ce jeudi pour savourer la météo de Leonida par vous-mêmes.