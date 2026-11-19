À quoi sert une carte interactive dans GTA 6 ?

Leonida est la plus grande carte conçue par Rockstar, environ trois fois celle de Red Dead Redemption 2 et plus grande que celle de GTA V. Une carte interactive fait gagner du temps sur tout ce que le jeu ne signale pas d’emblée :

les 480 cartes à collectionner, réparties en 18 sets

les receleurs, chez qui écouler le butin (billets marqués, drogue, bijoux) à des prix qui varient de l’un à l’autre

les garages et ports de plaisance, puisque le nombre de véhicules qu’on peut garder dépend des garages achetés

les services du quotidien : Ammu-Nation, Pay ‘n’ Spray, coiffeurs, salons de tatouage ou stations-service

Aucune de ces cartes interactives ne lit votre sauvegarde : elles s’utilisent à côté de la manette, sur un téléphone ou un second écran, et leurs marqueurs s’enrichissent depuis la sortie du jeu, le 19 novembre 2026.

Quelle carte interactive utiliser pour GTA 6 ?

Trois cartes sortent du lot. MapGenie et GTA Base servent à suivre sa progression, State of Leonida à explorer Leonida et ses références au monde réel.

MapGenie : la carte interactive de GTA 6 la plus complète

La carte de Leonida de MapGenie, site spécialisé dans les cartes interactives de jeux, est la plus fournie au 19 novembre 2026.

Langue : anglais

: anglais Contenu : environ 2 530 marqueurs au 19 novembre 2026. On y trouve les lieux utiles (distributeurs, Ammu-Nation, salles de sport, boutiques), les cibles de braquage (banques, bijouteries, prêteurs sur gages, coffres-forts), les véhicules (garages, Pay ‘n’ Spray, véhicules remarquables), les collections (lieux à scanner avec WAiNK, magazines, fresques) et les activités (130 sauts de cascade, 202 passages sous les ponts, courses, opérations illégales). Des cartes de chaleur indiquent aussi où trouver chaque espèce animale et chaque modèle de véhicule. Pour les cartes à collectionner, seuls trois sets y figurent : Danseuses du Jack of Hearts, Artistes du Delights et Danseuses du Nine1Nine.

: environ 2 530 marqueurs au 19 novembre 2026. On y trouve les lieux utiles (distributeurs, Ammu-Nation, salles de sport, boutiques), les cibles de braquage (banques, bijouteries, prêteurs sur gages, coffres-forts), les véhicules (garages, Pay ‘n’ Spray, véhicules remarquables), les collections (lieux à scanner avec WAiNK, magazines, fresques) et les activités (130 sauts de cascade, 202 passages sous les ponts, courses, opérations illégales). Des cartes de chaleur indiquent aussi où trouver chaque espèce animale et chaque modèle de véhicule. Pour les cartes à collectionner, seuls trois sets y figurent : Danseuses du Jack of Hearts, Artistes du Delights et Danseuses du Nine1Nine. Suivi de progression : avec un compte MapGenie, les lieux trouvés se cochent sans limite, on peut ajouter et partager ses propres repères, et créer plusieurs profils de carte pour suivre plusieurs parties.

: avec un compte MapGenie, les lieux trouvés se cochent sans limite, on peut ajouter et partager ses propres repères, et créer plusieurs profils de carte pour suivre plusieurs parties. Idéale pour : viser les 100 %, enchaîner les sauts de cascade ou retrouver un animal ou un véhicule précis

GTA Base : la carte interactive de GTA 6 en français

La carte interactive de GTA Base est traduite en français et pensée pour les joueurs qui visent les 100 %.

Langue : français / anglais

: français / anglais Contenu : 958 lieux en 43 catégories au 19 novembre 2026, des receleurs, planques, garages et ports de plaisance aux banques, Ammu-Nation, Pay ‘n’ Spray, salles de sport, paquets cachés et événements aléatoires. Plusieurs catégories restent incomplètes : un seul saut de cascade y figure au 19 novembre.

: 958 lieux en 43 catégories au 19 novembre 2026, des receleurs, planques, garages et ports de plaisance aux banques, Ammu-Nation, Pay ‘n’ Spray, salles de sport, paquets cachés et événements aléatoires. Plusieurs catégories restent incomplètes : un seul saut de cascade y figure au 19 novembre. Suivi de progression : gratuit et illimité. Les lieux trouvés se cochent et peuvent être masqués. Sans compte, la progression reste enregistrée dans le navigateur ; un compte MyBase gratuit la synchronise entre l’ordinateur et le téléphone. Les marqueurs et notes personnels sont limités à 5 en gratuit, contre 100 pour les membres VIP.

: gratuit et illimité. Les lieux trouvés se cochent et peuvent être masqués. Sans compte, la progression reste enregistrée dans le navigateur ; un compte MyBase gratuit la synchronise entre l’ordinateur et le téléphone. Les marqueurs et notes personnels sont limités à 5 en gratuit, contre 100 pour les membres VIP. Idéale pour : jouer avec une interface en français et suivre sa progression sans créer de compte

State of Leonida : la carte de la communauté

State of Leonida est la carte de la Mapping Community, le collectif de joueurs qui a reconstitué Leonida bien avant la sortie à partir des bandes-annonces, des captures officielles et des fuites. Le site n’est affilié ni à Rockstar ni à Take-Two.

Langue : anglais

: anglais Contenu : près de 1 600 marqueurs (lieux, monuments, commerces), les images des bandes-annonces replacées à leur emplacement, des comparaisons avec les lieux réels de Floride, et un jeu qui consiste à situer une image sur la carte, avec points et classement

: près de 1 600 marqueurs (lieux, monuments, commerces), les images des bandes-annonces replacées à leur emplacement, des comparaisons avec les lieux réels de Floride, et un jeu qui consiste à situer une image sur la carte, avec points et classement Suivi de progression : Reconstitution des images vues dans les trailers et comparatif avec de vrais lieux existants

: Reconstitution des images vues dans les trailers et comparatif avec de vrais lieux existants Idéale pour : explorer Leonida, retrouver un lieu aperçu dans une bande-annonce ou repérer son équivalent en Floride.

Comment fonctionne la carte de GTA 6 en jeu ?

En début de partie, un brouillard recouvre la carte de Leonida : seule la zone qui s’étend jusqu’aux Keys est visible. L’État se découpe en cinq comtés, Vice-Dale County (Vice City), Kelly County (Port Gellhorn), Leonad County (Ambrosia), Lummox County et Mariana County, détaillés dans notre guide de la carte de GTA 6. Pour rejoindre un lieu repéré sur une carte interactive, vous pouvez d’ailleurs utiliser le voyage rapide.

Peut-on synchroniser une carte interactive avec sa partie de GTA 6 ?

Non. Ces cartes ne communiquent ni avec le jeu ni avec votre sauvegarde : chaque lieu trouvé se coche à la main. Sur GTA Base, la progression enregistrée sans compte reste liée au navigateur utilisé ; un compte gratuit permet de la retrouver sur le téléphone posé à côté de la console.

Cet article sera mis à jour en fonction des évolutions de ces cartes interactives et de leur pertinence, et si d’autres font surface. En attendant, direction notre guide complet de GTA 6 qui regroupe toutes nos astuces.