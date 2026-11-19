Carte de GTA 6 : Leonida, régions et lieux
Comme promis, la région de Leonida est particulièrement grande dans GTA 6. Parcourir ces terres d’un bout à l’autre vous demandera pas mal de temps, surtout au début du jeu, où vous serez dans le brouillard et où votre carte n’affichera pas plus loin que les Keys. Si vous souhaitez avoir un peu plus de visibilité sur l’intégralité de ce que le jeu a à proposer, voici la carte complète de GTA 6.
La map complète de GTA 6
Pour ne rien spoiler, Rockstar aura attendu le tout dernier moment pour révéler la carte complète de GTA 6. Et quand on parle du dernier moment, on parle du jour de la sortie, puisque Rockstar voulait aussi vous la vendre pour quelques centimes sur son site internet. Mais pas besoin de payer quand on peut l’avoir gratuitement, n’est-ce pas ? Voici ci-dessous la carte complète de GTA 6 avec toutes ses régions.
Notez qu’il s’agit là de la map fournie par Rockstar, qui peut donc être imprimée si vous souhaitez l’afficher chez vous ou si vous préférez l’avoir sous les yeux constamment. Vous vous rendrez donc très vite compte que la zone de départ est finalement minuscule en comparaison au reste de la carte, avec plusieurs villes à visiter même si Vice City reste au cœur des événements.
La carte de Leonida se décompose donc en plusieurs régions principales, à savoir :
- Lummox County
- Lieux importants : Bonanza, Grayson
- Leonard County
- Lieux importants : Belville, Waning Sands, Ambrosia
- Kelly County
- Lieux importants : Port Gellhorn, Capri, Draper Island
- Vice-Dale County
- Lieux importants : Vice City, Vice Beach, VCIA
- Mariana County
- Lieux importants : Hamlet, Key Lento, Watson Bay
N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.