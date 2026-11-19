La map complète de GTA 6

Pour ne rien spoiler, Rockstar aura attendu le tout dernier moment pour révéler la carte complète de GTA 6. Et quand on parle du dernier moment, on parle du jour de la sortie, puisque Rockstar voulait aussi vous la vendre pour quelques centimes sur son site internet. Mais pas besoin de payer quand on peut l’avoir gratuitement, n’est-ce pas ? Voici ci-dessous la carte complète de GTA 6 avec toutes ses régions.

Notez qu’il s’agit là de la map fournie par Rockstar, qui peut donc être imprimée si vous souhaitez l’afficher chez vous ou si vous préférez l’avoir sous les yeux constamment. Vous vous rendrez donc très vite compte que la zone de départ est finalement minuscule en comparaison au reste de la carte, avec plusieurs villes à visiter même si Vice City reste au cœur des événements.

La carte de Leonida se décompose donc en plusieurs régions principales, à savoir :

Lummox County Lieux importants : Bonanza, Grayson

Leonard County Lieux importants : Belville, Waning Sands, Ambrosia

Kelly County Lieux importants : Port Gellhorn, Capri, Draper Island

Vice-Dale County Lieux importants : Vice City, Vice Beach, VCIA

Mariana County Lieux importants : Hamlet, Key Lento, Watson Bay



N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.