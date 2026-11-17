Sony remporte son combat judiciaire contre un recours collectif anglais qui l’accusait d’avoir un monopole sur les prix des jeux PlayStation
Déjà bien égratignée par l’arrêt de la production de disques pour les jeux, l’image de Sony est souvent attaquée en justice ces derniers temps pour diverses raisons. Il y a quelques mois, un recours collectif accusait l’entreprise d’avoir un monopole sur les prix des jeux PlayStation, avec un PlayStation Store qui est la seule boutique disponible sur les plateformes PlayStation tandis que la commission enregistrée par le constructeur sur chaque vente (30 %) était estimée trop importante. Mais la justice anglaise n’est pas de cet avis.
Échec total pour cette action en justice
Le site The Game Business rapporte la conclusion de cette action en justice en indiquant que le tribunal londonien s’est rangé du côté de Sony dans cette histoire. Alors qu’Alex Neill, qui menait le groupe de consommateurs mécontents, souhaitait montrer le monopole de Sony sur les achats dématérialisés sur ces plateformes, le tribunal a estimé que le constructeur n’employait ici aucune pratique anticoncurrentielle et n’a dérogé à aucune loi.
Il a également rappelé qu’il en était de même pour Nintendo et Xbox, qui sont dans la même situation et ne sont donc pas coupables non plus, tout en affirmant que la présence d’un marché physique empêchait aussi ce fameux monopole. Un marché voué à disparaitre, du moins d’une certaine façon, puisque l’on imagine que Sony proposera toujours des boîtes avec des codes de téléchargement pour éviter d’avoir des ennuis de ce genre avec la justice dans le futur. De plus, le tribunal estime qu’ouvrir la plateforme à d’autres boutiques serait potentiellement dangereux pour la sécurité, et Sony n’est sous la contrainte d’aucune loi l’obligeant à le faire.
Même pour ce qui est de la marge, le groupe de consommateurs n’a pas obtenu gain de cause puisqu’il n’a pas réussi à montrer clairement que Sony gagnait trop de bénéfices ici. Par conséquent, cette action en justice n’ira pas plus loin, pas même jusqu’à un véritable procès en bonne et due forme.