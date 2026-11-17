Échec total pour cette action en justice

Le site The Game Business rapporte la conclusion de cette action en justice en indiquant que le tribunal londonien s’est rangé du côté de Sony dans cette histoire. Alors qu’Alex Neill, qui menait le groupe de consommateurs mécontents, souhaitait montrer le monopole de Sony sur les achats dématérialisés sur ces plateformes, le tribunal a estimé que le constructeur n’employait ici aucune pratique anticoncurrentielle et n’a dérogé à aucune loi.

Il a également rappelé qu’il en était de même pour Nintendo et Xbox, qui sont dans la même situation et ne sont donc pas coupables non plus, tout en affirmant que la présence d’un marché physique empêchait aussi ce fameux monopole. Un marché voué à disparaitre, du moins d’une certaine façon, puisque l’on imagine que Sony proposera toujours des boîtes avec des codes de téléchargement pour éviter d’avoir des ennuis de ce genre avec la justice dans le futur. De plus, le tribunal estime qu’ouvrir la plateforme à d’autres boutiques serait potentiellement dangereux pour la sécurité, et Sony n’est sous la contrainte d’aucune loi l’obligeant à le faire.

Même pour ce qui est de la marge, le groupe de consommateurs n’a pas obtenu gain de cause puisqu’il n’a pas réussi à montrer clairement que Sony gagnait trop de bénéfices ici. Par conséquent, cette action en justice n’ira pas plus loin, pas même jusqu’à un véritable procès en bonne et due forme.