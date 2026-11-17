À quelle heure jouer à GTA 6 avec l’astuce de la Nouvelle-Zélande ?

Vous le savez probablement, même si vous disposez d’une édition physique de GTA 6, celle-ci ne contient qu’un code de téléchargement et ne vous laisse préinstaller le jeu avant le jour J. Pour le lancer, il faut attendre le 19 novembre à minuit, heure française, afin que la limitation soit levée. Mais Rockstar a fait le choix de lever cette barrière à minuit, heure locale, dans tous les pays du monde. Ce qui veut dire que le décalage horaire permet une petite astuce.

Celle-ci fonctionne en réalité pour pas mal de jeux et n’est pas exclusive à GTA 6. Elle est même connue depuis un paquet d’années et s’effectue sans risque de bans ou de sanctions. Pour jouer à GTA 6 en avance, il suffit simplement de paramétrer votre console sur le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande, puisque c’est celui-ci qui aura accès en tout premier au jeu.

Cependant, la PS5 et la Xbox Series ne sont pas logées à la même enseigne et on vous explique pourquoi ainsi que la marche à suivre pour jouer à GTA 6 dès ce mercredi 18 novembre à 12 heures (midi).

Comment jouer à GTA 6 en avance sur Xbox Series ?

Pour jouer en avance à GTA 6 sur Xbox Series, la manœuvre est assez simple. Il suffit de faire en sorte que votre console soit associée à la région souhaitée, en l’occurrence la Nouvelle-Zélande.

Afin d’y arriver, vous devez effectuer les mesures suivantes :

Allez dans vos Paramètres sur votre console Xbox

Puis dans « Système » et « Langue et région »

Sélectionnez « Nouvelle-Zélande »

Redémarrez votre Xbox

Vous n’avez pas besoin de changer de compte pour cela, ni de créer un compte Xbox néo-zélandais. Vous pouvez également faire en sorte de conserver la langue française. Une fois le 19 novembre passé, vous pouvez tout à fait replacer votre console sur le fuseau horaire français sans que cela n’impacte votre partie.

Comment jouer à GTA 6 en avance sur PS5 ?

Sur PS5, ça se complique. L’astuce de la Xbox Series ne fonctionne pas ici puisque le déblocage dépend du pays de votre compte PSN, et que ce pays ne peut pas être modifié. Vous ne pourrez pas simplement modifier la région de votre console.

Pour pouvoir jouer à GTA 6 en avance, vous devrez tout d’abord vous créer un compte PSN néo-zélandais, en sélectionnant la Nouvelle-Zélande comme pays de résidence lors de la création du compte, puis l’acheter sur le PlayStation Store néo-zélandais (ou en. Ensuite, vous n’aurez accès à GTA 6 que via ce compte, et non via votre compte principal. Si vous collectionnez les trophées ou simplement si vous aimez regrouper tous vos jeux sur un même compte, ce n’est pas l’idéal, même si cela fonctionne quand même.

Est-ce que cela vaut le coup ? On pense que non. Patienter douze heures de plus sur treize longues années d’attente n’est pas un challenge, et cela vous donne l’occasion de jouer à d’autres jeux, voire même de lire quelques articles chez nous comme notre rétrospective sur GTA IV pour faire passer le temps. Mais on vous laisse juges de cela.