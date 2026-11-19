Avancez dans les premières missions dans GTA 6 avant de partir explorer

Même s’il est tentant de partir immédiatement à la découverte de Vice City, nous vous conseillons de progresser un minimum dans les missions principales. Le début de l’aventure permet de se familiariser avec les bases et d’introduire progressivement les nombreuses mécaniques du jeu.

Il serait ainsi dommage de consacrer plusieurs heures à explorer Leonida sans connaître certaines possibilités offertes par le gameplay. Parmi les premiers exemples, on retrouve notamment une courte mission qui nous initie à l’achat des armes et une autre à l’analyse des véhicules. Rien ne vous empêche ensuite de vous éloigner du scénario pour profiter de cette immense liberté.

N’oubliez pas de manger, de boire et de vous laver

Dans GTA 6, manger une pomme le matin ou prendre un repas dans un fast-food permet de bénéficier d’un bonus de santé non négligeable.

Même chose pour certaines boissons comme le café, qui améliore temporairement votre jauge de Concentration et votre endurance. Les lavabos présents un peu partout dans les décors sont également très utiles pour récupérer rapidement de la Concentration, mais aussi pour nettoyer les traces de sang qui pourraient vous rendre suspect aux yeux de la police.

Prenez votre temps avant de poursuivre l’histoire

Même si nous vous conseillons d’effectuer un minimum de missions principales, il n’est pas nécessaire de chercher à progresser le plus rapidement possible dans le scénario. Le jeu nous encourage au contraire à prendre notre temps et à adopter une certaine routine. C’est sans doute l’une des meilleures façons d’en profiter.

Naturellement, cette routine laisse progressivement place à l’envie d’aller plus loin et de découvrir de nouvelles possibilités. Lorsque vous commencez à vous sentir limité dans vos actions, c’est généralement le bon moment pour reprendre la campagne principale.

Activez régulièrement la Concentration pour ne manquer aucun événement

À l’image de Red Dead Redemption 2 et de son Œil de lynx, GTA 6 possède une capacité appelée Concentration, qui permet de ralentir le temps pour observer les alentours et mettre en surbrillance certains éléments importants du décor. Cette mécanique est surtout utile pour dénicher des événements aléatoires, que nous vous conseillons de privilégier, sauf si vous vous trouvez dans une situation particulièrement délicate. Ces derniers sont notamment signalés par des halos lorsque vous activez la Concentration.

En dehors des combats, cette capacité ne consomme pas votre jauge de Concentration. N’hésitez donc pas à en abuser.

Alternez entre Jason et Lucia pour gagner du temps

Bien qu’il soit intéressant de parcourir Leonida en couple, vivre chacun de son côté présente également des avantages non négligeables. La carte étant immense, il peut rapidement devenir pénible de reprendre la route pour rentrer chez soi après une longue journée d’exploration.

Par exemple, si vous vous retrouvez au beau milieu de l’océan avec votre équipement de plongée ou sur une île perdue au milieu de nulle part, changer de personnage peut vous faire gagner un temps considérable et vous permettre de passer immédiatement à une autre activité. Rassurez-vous, votre partenaire trouvera toujours un moyen de rentrer sain et sauf.

Passez du temps ensemble pour gagner en efficacité

À l’inverse, passer du temps avec son ou sa partenaire permet de partager de bons moments, mais présente aussi de nombreux avantages purement pratiques. Par exemple, effectuer une séance de musculation avec Lucia en compagnie de Jason permet de valider la jauge d’exercice des deux personnages simultanément.

La présence de votre partenaire se révèle surtout précieuse lorsque vous attaquez un gang ou préparez un braquage. Vous disposez ainsi d’une paire de bras supplémentaire pour les affrontements, mais aussi pour transporter davantage de butin ou semer la police en répartissant les rôles entre la conduite et les tirs sur les poursuivants.

Consultez régulièrement Snapmatic

Snapmatic est une sorte de parodie d’Instagram. En plus de proposer de nombreuses publications humoristiques qui tournent en dérision les réseaux sociaux et leurs dérives, l’application constitue une source d’informations particulièrement intéressante. En consultant régulièrement les publications, vous pourrez notamment découvrir des lieux insolites ou des activités à faire dans Leonida. Une bonne habitude à prendre pour ne pas passer à côté de certaines découvertes.

Ne négligez pas votre voiture personnelle

Même s’il est assez pratique de voler les voitures stationnées un peu partout ou de dérober directement le véhicule d’un automobiliste, les voitures qui vous appartiennent ne doivent pas être négligées. Elles possèdent notamment un coffre qui permet de stocker et de récupérer vos armes lourdes, mais aussi de vous changer rapidement. Un avantage particulièrement utile, comme nous allons le voir dans le conseil suivant.

Enregistrez plusieurs tenues dans le coffre de votre voiture

Avec le nouveau système de recherche de la police, changer de vêtements devient presque indispensable pour rester discret sans nécessairement devoir parcourir plusieurs kilomètres pour échapper aux autorités. C’est pourquoi nous vous conseillons d’enregistrer différentes tenues depuis votre garde-robe et de les assigner au coffre de vos véhicules. Vous pourrez ainsi changer rapidement d’apparence pour brouiller les pistes.

Scannez tout ce qui vous entoure

Si vous souhaitez prendre de l’avance dans votre progression vers les 100 %, nous vous conseillons vivement de scanner un maximum d’éléments avec l’application WAiNK. Cela vous évitera de devoir revenir sur vos pas après plusieurs dizaines d’heures de jeu.

Les animaux et les véhicules sont notamment à privilégier. Attention toutefois à ces derniers : un même modèle de voiture doit être scanné à nouveau lorsqu’il possède une peinture particulière. Prenez donc l’habitude d’examiner les véhicules que vous croisez, même lorsque vous pensez avoir déjà enregistré le modèle.

Ne négligez pas les vibrations et les notifications de WAiNK

Certains éléments uniques du décor, comme des monuments ou des sculptures, peuvent également être scannés à l’aide de WAiNK. Généralement, une notification vous avertit lorsqu’un élément intéressant se trouve à proximité. Pensez également à vous fier aux vibrations de votre manette, qui deviennent de plus en plus fortes à mesure que vous vous rapprochez de l’élément à scanner.

C’est un bon moyen de repérer certaines découvertes qui pourraient facilement passer inaperçues.

Utilisez l’application Scooterbros

Même si son utilisation vous coûtera un peu d’argent, Scooterbros est sans doute l’une des applications les plus indispensables de GTA 6. Elle permet notamment de faire remorquer des voitures accidentées, mais surtout de faire livrer l’un de vos véhicules presque n’importe où sur la carte, même lorsque vous vous trouvez au milieu de nulle part.

Un service particulièrement pratique lorsque vous avez besoin d’un véhicule spécifique ou tout simplement d’accéder à votre inventaire. Le conseil sur votre voiture personnelle reste valable, puisque l’application ne peut pas être utilisée lorsque vous êtes recherché.

Achetez plusieurs garages pour disposer de différents véhicules

Dans GTA 6, il est possible de posséder plusieurs véhicules, sachant que leur nombre maximal augmente en fonction des garages que vous achetez pour les stocker. Nous vous conseillons donc de diversifier rapidement votre collection. L’idéal est de disposer au minimum d’une voiture adaptée à l’asphalte et d’un autre véhicule spécialisé dans le tout-terrain.

Par la suite, il peut également être intéressant de conserver quelques voitures dédiées aux courses, ainsi que des deux-roues. Vous aurez ainsi toujours un véhicule adapté à la situation, sans devoir partir à sa recherche.

Ne transportez pas trop d’argent liquide sur vous

Dans GTA 6, transporter de l’argent liquide représente un risque, puisqu’il est possible d’en perdre une partie, voire la totalité, en cas d’arrestation ou de mort. Jason et Lucia peuvent chacun transporter jusqu’à 20 000 $ en espèces. Cela représente une somme importante, mais si vous explorez énormément le monde ouvert, l’argent peut s’accumuler assez rapidement.

Nous vous conseillons donc de ne conserver qu’une petite somme sur vous et de déposer le reste sur votre compte bancaire BuckMe, en passant par un distributeur de billets. C’est d’autant plus important si vous prévoyez une opération dangereuse. La majeure partie des boutiques acceptent les paiements depuis votre compte BuckMe. Ce dernier est même indispensable pour certains achats importants qui ne peuvent pas être réglés en espèces.

Comparez les prix proposés par les différents receleurs

Dans GTA 6, les braquages permettent de récupérer trois types de butin en dehors des dollars classiques : des billets marqués, de la drogue et des bijoux. À mesure que vous progressez dans le scénario, plusieurs receleurs deviennent disponibles pour racheter ces marchandises. Toutefois, ils ne proposent pas tous les mêmes prix. Certains offrent davantage d’argent pour la drogue, tandis que d’autres se montrent plus généreux pour les bijoux.

Pour identifier le receleur le plus avantageux, repérez les icônes vertes sur votre carte. Une fenêtre vous indiquera alors une estimation du montant proposé pour chaque catégorie de butin. Prenez donc quelques secondes pour comparer les offres avant de revendre vos marchandises. Selon la quantité de butin accumulée, la différence peut se révéler particulièrement intéressante.

Il reste évidemment énormément de subtilités à appréhender, mais cela vous donne déjà une bonne base pour partir du bon pied. Toutes nos astuces sont réunies dans le guide complet de GTA 6. Pour vous déplacer plus vite que par la route, notre guide du voyage rapide explique comment passer par Paradise Taxi, puis par l’application RydeMe à partir du chapitre 2.