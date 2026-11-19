Où trouver des armes et un sniper dès le début de GTA 6 ?

Pas besoin d’aller très loin dans GTA 6 pour équiper Jason comme une machine de guerre. Et pas besoin d’aller à l’armurerie non plus. Ce qu’on vous propose ici, c’est un moyen simple, rapide, et presque sans danger pour avoir accès à tout un tas d’armes de poing et d’épaule très facilement à quelques mètres de la maison de notre héros.

Pour cela, rendez-vous au sud-est de la région de Key Lento, à l’endroit indiqué sur la map ci-dessus (là où vous voyez l’icône Munitions). Vous trouverez ici une simple maison qui n’a rien de particulier au premier abord.

Comment entrer dans la maison de Key Lento ?

En montant jusque devant la porte d’entrée, vous verrez un panneau « Attention au chien dangereux », mais pas de panique, ce n’est qu’un leurre. Enfoncez la porte pour vous retrouver nez-à-nez devant un vieil homme, qui est une caricature parfaite de l’Américain adorateur d’armes à feu. Il va vous tirer dessus, mais deux coups de poing suffiront à l’endormir.

Quelles armes récupérer, dont le Fusil de précision SMS-01 ?

Une fois cela effectué, dépêchez-vous de faire le tour des lieux avant que la police n’arrive. Vous trouverez un coffre-fort avec un peu d’argent, mais surtout beaucoup d’armes et de munitions, que ce soit un fusil à pompe ou d’autres joyeusetés. Mieux encore, le Fusil de précision SMS-01 vous attend sagement. Il s’agit là de l’une des armes uniques du jeu, alors prenez-en bien soin.

Avec le Fusil de précision SMS-01 et le stock d’armes de cette maison de Key Lento, Jason va démarrer GTA 6 bien équipé. Pour garder les armes lourdes sous la main, pensez au coffre de vos véhicules personnels, détaillé (on vous en parle dans nos 15 conseils pour bien débuter dans GTA 6), et retrouvez toutes les autres astuces dans notre guide complet de GTA 6.