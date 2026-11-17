Jun sous toutes les coutures

C’est une double dose d’Exodus qui vous est offerte aujourd’hui, avec pour commencer une nouvelle bande-annonce mettant en avant la version féminine de Jun, somme toute assez classique, au même titre que son pendant masculin. Le studio a aussi levé le voile sur les interprètes derrière cet avatar, avec Carina Conti (Good Trouble, Mafia: The Old Country) pour ce qui est de la version féminine, et Stephen Oyoung (Marvel’s Spider-Man, Gotham Knights) pour la version masculine.

Après cela, Archetype veut vous expliquer plus en détail qui sera Jun, qui démarrera en tant que ferrailleur/ferailleuse avant d’avoir une plus grande destinée à accomplir. Vous disposerez donc d’un passé prédéfini, mais ce sera ensuite à vous de façonner le caractère et l’avenir de votre avatar. Il aura également la particularité d’entrevoir une partie du futur, ce qui veut dire que vous devrez prendre des décisions en conséquence, ce qui aura des conséquences jusqu’à la fin du jeu.

Cette vidéo permet également de confirmer un point important pour ce qui est des romances : celles-ci ne sont pas définies par votre genre. Vous pourrez donc vous engager romantiquement avec qui vous le souhaitez (parmi les PNJ disponibles), peu importe le genre de votre avatar ou de ces personnes (mais pas avec le compagnon poulpe, parce que… voilà).

Exodus est attendu pour le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.