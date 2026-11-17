Dernier pays de la liste ?

Comme son nom l’indique, Crazy Taxi: World Tour nous fera quitter la côte ouest des États-Unis pour aller accomplir des missions dans différents pays du monde. Jusqu’ici, en dehors des USA, l’Allemagne, le Japon et le Brésil ont été confirmés comme les pays où notre taxi ira récupérer quelques clients. Il faut désormais ajouter l’Inde à cette liste, qui sera a priori le dernier pays du jeu si l’on en croit le commentaire de SEGA, qui parle ici de « l’étape finale » de ce tour du monde.

Ici, vous pouvez vous attendre à tous les clichés possibles sur l’Inde et sa population avec des danses du ventre et un tour sur les plateaux d’un film bollywoodien, tandis que les demandes de vos passagers vous mèneront parfois en dehors de la ville pour y découvrir quelques temples anciens.

Malgré cette nouvelle présentation, SEGA n’a toujours pas donné de date de sortie précise pour ce Crazy Taxi: World Tour, attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 dans le courant de l’année 2027. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet épisode, vous pouvez toujours consulter notre dernier aperçu mitigé du jeu réalisé lors de la Gamescom.