Où trouver le butin de la mission « Bruits suspects » dans GTA 6

Il existe un moyen de mettre la main sur une belle somme d’argent dans GTA 6 dès le début du jeu, non loin de chez Jason. Lorsque vous aurez accès au monde ouvert, sortez de votre résidence pour aller voir la voisine de Jason, Shirley, qui vous interpellera pour aller lui chercher une bouteille de rhum dans un endroit spécifique, le Three Sheets Liquor.

Allez effectuer ce petit job en vous rendant au magasin d’alcool. En entrant, vous verrez le vendeur refermer une porte derrière lui avec un tas de bruit d’oiseaux dans la pièce au fond. Il vous affirmera que ce n’est que la télé, mais il ment, évidemment. Prenez la bouteille de Shirley, rapportez-la-lui, et revenez au magasin. Vous verrez que celui-ci peut être braqué (via l’activité criminelle « Bruits suspects »), mais n’entrez pas par la porte principale. À la place, dirigez-vous sur la droite de l’entrée et longez le mur.

Vous entendrez encore des cris d’oiseaux, et des personnes discutent dans la cour arrière du magasin. En longeant le mur, vous trouverez un endroit où escalader sans barbelés. Confrontez-vous ensuite aux quatre criminels, si possible à mains nues pour ne pas attirer l’attention (aucun d’eux ne vous posera de soucis).

Dirigez-vous ensuite vers le perrouet rouge qui parle et soutirez-lui des informations. Il va alors vous indiquer l’endroit d’une cachette secrète où est rangé l’argent. Celle-ci se situe dans un conduit d’aération à gauche du perroquet. Vous trouverez ici 1 353 dollars, et si vous vous rendez ensuite dans la boutique, vous pouvez forcer le coffre-fort pour 915 dollars supplémentaires, plus l’argent dans la caisse (100 dollars). ce qui est une très belle somme à mettre de côté lorsque vous démarrez votre périple dans GTA 6.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.