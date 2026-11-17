La (très bonne) vanne de la semaine

Nul doute qu’entre GTA 6, le jeu le plus attendu de l’année (minimum), et Volvy’s Adventure: Reslimed, petit jeu de plateforme, la balance penchera largement du côté de Rockstar. Devolver le sait très bien, et c’est précisément la raison pour laquelle il insiste ironiquement sur le titre mettant à l’honneur sa mascotte. De son esprit de plaisantin qui caractérise l’éditeur est née l’idée d’un concours : pour avoir une chance de remporter gratuitement un exemplaire de Volvy’s Adventure: Reslimed, il faut poster une vidéo montrant la désinstallation du pré-chargement de GTA 6.

GIVEAWAY: Want a free copy of November's hottest release?Repost this skeet with a video of you deleting your GTA6 pre-load along with #MakeRoomForVolvy for a chance to win a copy of Volvy's Adventure: Reslimed on Steam! — Devolver Digital (@devolverdigital.com) 2026-11-16T19:00:49.264Z

Ce qui est encore plus drôle avec ce concours c’est que Volvy’s Adventure: Reslimed ne coûte actuellement que 3,74 €, dans le cadre d’une offre de préachat prenant fin le 19 novembre, réduisant l’intérêt même d’un giveaway, bien que ça fasse toujours plaisir quand c’est gratuit. Enfin, le jeu n’est disponible que sur Steam, contrairement à GTA 6 qui ne l’est que sur consoles, privant théoriquement le public PlayStation et Xbox d’en profiter.

Bref, l’humour de Devolver a encore frappé et certains ont déjà joué le jeu, en témoigne les reposts à la publication sur l’autre réseau social, montrant quelques exemples de désinstallation. Bien sûr, on imagine aisément que la réinstallation a eu lieu dans la foulée, mais voir la blague reprise est assez drôle.