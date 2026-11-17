La licence doit-elle changer de visage ?

Faut-il que la saga Dragon Quest passe à un nouveau chapitre en arrêtant d’émuler le style de feu Akira Toriyama ? Yasunori Mitsuda pense que oui, et estime même que le producteur Yūji Horii devrait passer à autre chose et laisser la licence se reposer. C’est en tout cas ce qu’il affirme sur son blog, dans un message traduit par le site Automaton :

« Les illustrations de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, réalisées dans le style d’Akira Toriyama, ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps, mais je pense que cette approche n’est bonne ni pour l’artiste, ni pour les fans de Toriyama, ni même pour Toriyama lui-même. Puisqu’il est quasiment impossible de créer quelque chose de véritablement nouveau, quels que soient les efforts déployés, je pense qu’il serait préférable d’arrêter la série Dragon Quest et de laisser Horii-san créer un tout nouveau RPG. »

À ce jour, on ignore si les illustrations du dernier jeu mobile tiré de la licence sont des travaux abandonnés d’Akira Toriyama ou des croquis originaux réalisés par un autre artiste qui imiterait le style du mangaka (Square Enix n’ayant ici crédité que Toriyama). Mais la question soulevée par Yasunori Mitsuda mérite que l’on s’y intéresse, puisque l’éditeur va devoir un jour ou l’autre trancher entre rester dans cette imitation de l’artiste (certains y verront un hommage) ou proposer quelque chose de nouveau. Mais on doute que Square Enix soit prêt à abandonner l’une de ses poules aux œufs d’or quelle que soit la conclusion choisie.