Recommencez avec un Coen déjà bien entraîné

Annoncée la semaine dernière, la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker est désormais disponible et se concentre surtout sur l’ajout du mode New Game+, que vous pourrez débloquer après avoir terminé l’épilogue de l’aventure principale du jeu. En relançant une nouvelle partie, vous pourrez ainsi conserver votre niveau, mais aussi vos compétences ainsi que votre inventaire.

Le niveau principal est d’ailleurs maintenant fixé à 100, tandis que le niveau de chaque région est désormais mieux uniformisé. Vous pourrez donc toujours avoir un peu de challenge tout en vous concentrant sur d’autres choix à effectuer durant ce deuxième périple aux côtés de Coen. Pour le reste, cette mise à jour ne change pas tant de choses, si ce n’est le rythme d’utilisation des compétences ennemies en combat, tout comme certains endroits de la carte qui ont été ajustés pour que le décor ne vous gêne pas trop durant les affrontements ou l’exploration.

N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu, qui est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.