The Blood of Dawnwalker propose un peu de sang neuf avec sa mise à jour 1.2 et son mode New Game+
Rebel Wolves a beau être pressé de se pencher sur la suite de The Blood of Dawnwalker, il a encore quelques détails à fignoler sur son premier épisode pour satisfaire les demandes de sa communauté. À commencer par l’intégration d’un mode New Game+, très attendu en raison des contraintes de temps liées à l’aventure principale du jeu, qui ne permettent pas de tout faire en une seule partie.
Recommencez avec un Coen déjà bien entraîné
Annoncée la semaine dernière, la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker est désormais disponible et se concentre surtout sur l’ajout du mode New Game+, que vous pourrez débloquer après avoir terminé l’épilogue de l’aventure principale du jeu. En relançant une nouvelle partie, vous pourrez ainsi conserver votre niveau, mais aussi vos compétences ainsi que votre inventaire.
Le niveau principal est d’ailleurs maintenant fixé à 100, tandis que le niveau de chaque région est désormais mieux uniformisé. Vous pourrez donc toujours avoir un peu de challenge tout en vous concentrant sur d’autres choix à effectuer durant ce deuxième périple aux côtés de Coen. Pour le reste, cette mise à jour ne change pas tant de choses, si ce n’est le rythme d’utilisation des compétences ennemies en combat, tout comme certains endroits de la carte qui ont été ajustés pour que le décor ne vous gêne pas trop durant les affrontements ou l’exploration.
N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu, qui est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.