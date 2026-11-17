Si seulement Take-Two avait pu compenser avec un autre petit jeu…

Le timing est sans doute un hasard, n’est-ce pas ? Pendant que le monde entier est en train de parler de GTA 6, personne ne va vraiment remarquer les licenciements chez Firaxis, parce qu’il faut savoir se montrer roublard pour masquer un tel cynisme. Take-Two a décidé de licencier 60 personnes aujourd’hui selon les informations de Bloomberg, confirmées par un porte-parole de l’éditeur. :

« Firaxis procède à une restructuration et se recentre sur sa plus grande force, à savoir la conception de jeux de stratégie de qualité qui, depuis 30 ans, sont des références dans le secteur. Dans le cadre de ces changements, la taille du studio est réduite afin de privilégier la conception, la technologie et l’expérience des joueurs, et cela implique de dire au revoir à des collègues talentueux qui ont contribué à bâtir Firaxis. Ces décisions ne sont jamais faciles à prendre, mais elles sont indispensables pour entamer le prochain chapitre de l’histoire de Firaxis. »

Parmi les personnes mises à la porte, on retrouve même la PDG de Fiaxis, Heather Hazen. Le studio se retrouve donc totalement chamboulé, et ce alors qu’il travaillait sur un nouveau XCOM selon Jason Schreier. Le journaliste précise que celui-ci connaît déjà un développement difficile, ayant manqué une étape importante au cours de l’été. Son développement n’est pas annulé pour l’instant, mais avec un tiers des effectifs en moins, on voit mal comment les choses pourront mieux avancer.