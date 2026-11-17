Les nommés pour l’édition 2027

Qui succédera à Austin Wintory ? Le compositeur de Sword of the Sea avait décroché la statuette l’an dernier aux Grammy Awards, et on apprend aujourd’hui l’identité des candidats qui pourraient être sacrés cette année (enfin, en 2027). Sans surprise, cette liste est monopolisée par les compositeurs américains, et ce sont surtout les jeux étant liés à une licence qui sont mis en avant. Surtout si cette licence en question est rattachée de près ou de loin au monde du cinéma, histoire de proposer quelque chose d’encore plus grand public.

Voici la liste des nommés aux Grammy Awards 2027 dans la catégorie meilleure bande-son d’un jeu vidéo :

Contrairement aux deux précédentes années où Sword of the Sea et Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (par Winifred Phillips) sont ressortis grands gagnants, cette fois, il faudra se contenter de licences ultra-calibrées sans l’espoir qu’un indé vienne se glisser dans la compétition. Les résultats seront connus le 7 février prochain.

Un jury allergique aux chansons chantées

L’année dernière, l’omission de Clair Obscur: Expedition 33 dans la liste des nommés avait fait grand bruit. Mais le jeu français n’a fait que mettre en avant un processus de sélection étrange pour les Grammy Awards, qui, comme on l’a vu, se contente avant tout de nommer des productions américaines ainsi que des grands noms.

they told us so we could mold our submission to that. it's not a strict rule anywhere in the awards description, but from what we were told the voting body does Not Go For It and that's more than a little baffling when your game is basically made out of vocal songs originally written for the game — rj (@rj.dcellgames.com) 2026-11-16T18:19:59.673Z

Si le procédé reste encore obscur, le compositeur du jeu Unbeatable (RJ Lake) a donné via BlueSky des détails sur certaines spécificités des Grammy. On y apprend notamment que pour pouvoir être éligible, il est préférable de soumettre des pistes musicales qui comprennent des paroles chantées :

« Pour information, nous n’aurions probablement pas été nommés de toute façon (c’était sans doute trop indé et trop atypique), mais j’ai été sidéré de recevoir un e-mail venant directement des organisateurs des Grammy Awards nous informant que les morceaux chantés n’étaient pas censés être pris en compte pour les nominations dans la catégorie des bandes originales de jeux vidéo. »

RJ Lake précise que ce n’est pas une règle stricto sensu, mais une préférence du jury qui n’apprécierait pas la chose. Les candidatures peuvent être adaptées à cela en n’envoyant que des morceaux sans paroles chantées, mais pour un jeu comme Unbeatable qui repose essentiellement sur cela, vous imaginez que le processus devenait compliqué. On imagine donc que dans un cas comme 007 First Light, le morceau d’ouverture de Lana Del Rey a été écarté pour que la candidature obtienne davantage de chances ? Qui sait, mais tout cela met en tout cas en lumière un processus particulièrement étonnant, que Austin Wintory n’avait pas hésité à tacler l’année dernière même après sa victoire.