L’exclusivité de Final Fantasy VII Rebirth pour seulement 3 mois ? La suite du remake pourrait sortir ailleurs dès l’été 2024

Une version PC plus rapide que prévu ?

Comme d’habitude avec les jeux d’éditeurs tiers exclusifs à une plateforme, et particulièrement sur PlayStation, il faut aller lire les petits caractères en fin de vidéo pour dénicher des détails sur la durée de l’exclusivité. Avec ce dernier trailer, on a ainsi pu voir la mention suivante : « Le jeu ne sera pas disponible sur d’autres formats au moins avant le 29 mai 2024 ».

Le phrasé et l’utilisation du terme « format » plutôt que plateformes pourra faire tiquer et c’est pour cela que l’on prendra le tout au conditionnel, mais il se pourrait donc que l’exclusivité de Final Fantasy VII Rebirth ne dure que 3 mois. Ce qui est bien moins long que le premier, dont l’exclusivité s’étalait sur un an, avant qu’Intergrade rallonge cela.

Est-ce que cela veut dire pour autant que Final Fantasy VII Rebirth sera disponible sur PC dès le mois de juin ? Non, pas forcément. Même chose pour ce qui est de la Xbox Series, étant donné que le premier remake n’est même pas encore sorti sur la plateforme de Microsoft (sauf si une surprise nous attend au Tokyo Game Show). Mais le contrat d’exclusivité semble au moins plus court et pourrait permettre à Square Enix d’envisager d’autres portages plus rapidement, ce qui a peut-être été motivé par les ventes du premier jeu sur PC.

En attendant de voir cela, Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5.