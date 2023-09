Final Fantasy VII Remake s’est écoulé à 7 millions d’exemplaires depuis sa sortie

Aux dernières nouvelles, Final Fantasy VII Remake s’était écoulé à 5 millions d’exemplaires, mais l’éditeur n’avait pas donné de mise à jour concernant les chiffres du jeu après la sortie d’Intergrade (sa version avec DLC) et de la version PC. Il profite donc de l’engouement autour de Rebirth afin d’annoncer que 7 millions de copies du remake ont trouvé preneur. Ce chiffre englobe les ventes du jeu de base ainsi que celles d’Intergrade, et donc les ventes PC.

Un joli score qui n’est pas encore suffisant pour rattraper celui du jeu original sorti sur PS1, mais le titre pourrait bien viser les 10 millions d’unités sur la durée, comme un certain Final Fantasy XV. Annoncer une version Xbox pourrait assurément aider à atteindre ce score, mais ce ne semble pas être dans les tuyaux, à moins d’une surprise pour le Tokyo Game Show ?

Seven's the magic number.

Thank you all for taking the journey with us. #FF7R pic.twitter.com/9p4NcAZpX8

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 14, 2023