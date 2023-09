Final Fantasy VII Rebirth : Date de sortie, durée de vie, collector et un trailer complètement fou

Le retour de personnages et de lieux emblématiques

Le premier trailer de Final Fantasy VII Rebirth avait déjà beaucoup de choses à nous montrer, mais celui-ci est encore difficile à digérer. Les clins d’oeil se multiplient à la seconde, mais restons concis pour retenir l’essentiel. Tout d’abord, Cait Sith est bien confirmé en personnage jouable, ce qui n’était pas une surprise, mais Vincent sera lui aussi de la partie.

Ce qui n’était pas forcément gagné, même si le passage à Nibelheim rendait son recrutement inévitable. Reste à voir s’il sera vraiment jouable ou s’il nous fera une Red XIII, étant donné que Square doit aussi se réserver des surprises pour le troisième épisode et Vincent et Cid pourraient servir à cela.

Autre point important, le Gold Saucer sera lui aussi présent. Ce casino géant vous réservera de nombreux mini-jeux à découvrir, et ces derniers ont d’ailleurs été mis à jour tout en restant dans l’esprit du jeu original. Parmi les autres lieux iconiques, on découvre un Cosmo Canyon géant, Costa Del Sol (avec un Cloud en Segway parce que pourquoi pas) et bien entendu Junon, plus belle que jamais. Les boss cultes sont aussi là, avec le serpent géant, tandis que de nouvelles invocations seront à débloquer comme Odin ou Alexander.

Et c’est sans parler de la présence de Zack dans l’autre temporalité, qui découvre une ville de Midgar en bien mauvais état. Une partie du scénario qui laisse perplexe et qui va nous intriguer pendant encore un moment, puisqu’elle n’était pas présente dans le jeu de base et redistribue complètement les cartes au sein de cet univers.

Quand sortira Final Fantasy VII Rebirth ?

Ce trailer nous aura aussi surtout confirmé la date de sortie du jeu. Comme promis, il sera bien disponible au début de l’année 2024. Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5. Une date de sortie qui peut bien entendu être amenée à bouger, mais restons optimistes.

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy VII Rebirth ?

"nearly 100 hours of adventure awaits" in Final Fantasy VII Rebirth pic.twitter.com/KH1l3B5V9o — Wario64 (@Wario64) September 14, 2023

Rappelons également que le jeu tiendra sur deux blu-ray, ce que l’on comprend un peu mieux en jetant un œil au communiqué de Naoki Hamaguchi, réalisateur du jeu. Il indique que « presque 100 heures d’aventure » nous attendent, ce qui semble englober l’aventure principale ainsi que les quêtes annexes et autres activités. Pour rappel, le premier remake visait plutôt les 30 à 40 heures de jeu, ce qui montre à quel point Rebirth est bien plus ambitieux.

Jusqu’où ira Final Fantasy VII Rebirth dans l’histoire ?

De plus, Yoshinori Kitase, producteur, semble donner une indication sur les éléments qui seront couverts par le jeu. Dans son message, il indique qu’il sait que les fans attendent impatiemment de (re)découvrir « une certaine scène », qui semble être un gros clin d’œil à la fameuse scène liée à Aerith. Nomura confirme cela :

« Bien qu’il y ait eu des changements dans l’ordre d’apparition, les lieux présents dans le jeu vont jusqu’à la Capitale oubliée, où le moment le plus marquant de Final Fantasy VII vous attend. »

Vous connaissez l’histoire, mais on se taira pour les âmes innocentes.

D’ailleurs, si vous n’avez pas joué au premier remake, un récapitulatif des événements sera fourni dans le jeu. Un bundle numérique spécial contenant Final Fantasy VII Remake et Rebirth sera aussi proposé à la vente, à un prix encore inconnu.

L’édition collector de Final Fantasy VII Rebirth

Mais si vous ne vous intéressez qu’à Rebirth, vous serez peut-être tenté par l’édition collector du jeu. Car oui, il en aura une, et comme pour les précédents jeux Final Fantasy, on peut s’attendre à ce que celle-ci nous mène droit vers la banqueroute.

Cette sublime édition collector comprendra donc les éléments suivants :

Le jeu de base

Un steelbook

Un artbook

La bande-son du jeu

Une jaquette réversible

Des bonus in-game (Matéria d’invocation Trio de mogs, Matéria d’invocation Pot magique, etc.)

Une statuette de Sephiroth de 48 cm

Avec la statuette, le prix grimpe très haut. Trop haut. Comptez 379 € pour cette édition collector. On découvre aussi la jaquette finale du jeu qui regroupe donc Cloud, Zack et Sephiroth. De quoi donner quelques frissons aux fans (ainsi qu’un nouveau fond d’écran).