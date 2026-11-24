Curiosités WAiNK GTA 6 : les 35 emplacements par région

Pour organiser vos trajets, voici les curiosités regroupées par zone, avec leur numéro dans la liste détaillée plus bas.

Lummox County, Mont Kalaga et Moreau (10) : #2 Épave du Meerwunder, #7 Empreintes fossilisées, #9 Chemin des fées, #11 Ruines impériales espagnoles, #12 Substance intrigante, #18 Coin des amoureux, #19 Cimetières d’animaux, #26 Moteur du C0-B8, #27 Débris du C0-B8, #28 Carénage du C0-B8

: #2 Épave du Meerwunder, #7 Empreintes fossilisées, #9 Chemin des fées, #11 Ruines impériales espagnoles, #12 Substance intrigante, #18 Coin des amoureux, #19 Cimetières d’animaux, #26 Moteur du C0-B8, #27 Débris du C0-B8, #28 Carénage du C0-B8 Port Gellhorn, Capri, Ambrosia et Emerald Springs (7) : #3 Maison anti-sucre, #5 Camp Moonflower, #13 Maison d’Halloween, #15 Dino golf, #17 Maison abandonnée, #31 Maison au vaisseau spatial, #34 Trou de Selkie

: #3 Maison anti-sucre, #5 Camp Moonflower, #13 Maison d’Halloween, #15 Dino golf, #17 Maison abandonnée, #31 Maison au vaisseau spatial, #34 Trou de Selkie Golfe de Leonida (1) : #1 Aéroglisseur écrasé

: #1 Aéroglisseur écrasé Vice City, Belville et Vice-Dale County (4) : #10 Exposition de la sirène, #21 Véhicules en sable promotionnels, #22 Topiaire de Belville, #29 Entrée triomphale

: #10 Exposition de la sirène, #21 Véhicules en sable promotionnels, #22 Topiaire de Belville, #29 Entrée triomphale Mariana County (11) : #4 Navire espion, #6 Requins morts, #8 Site de fête sur la plage, #14 Maison de Noël, #16 Propriété d’antichasse, #20 Piano de l’île déserte, #24 Cadavre de Watman Bay, #30 Poteau indicateur, #32 Étang coloré, #33 Objet pour volailles non identifié, #35 Plunge Masters Deep Sea Chalet

: #4 Navire espion, #6 Requins morts, #8 Site de fête sur la plage, #14 Maison de Noël, #16 Propriété d’antichasse, #20 Piano de l’île déserte, #24 Cadavre de Watman Bay, #30 Poteau indicateur, #32 Étang coloré, #33 Objet pour volailles non identifié, #35 Plunge Masters Deep Sea Chalet Abismo Key et Goose Key (2) : #23 Carcasse d’Abismo Key, #25 Carcasse de Goose Key

Emplacement des 35 curiosités WAiNK de GTA 6

Vous trouverez ci-dessous l’emplacement des 35 curiosités WAiNK dans GTA 6, numérotées dans le même ordre que le menu de progression du jeu (cela peut vous permettre de cocher votre liste au fur et à mesure).

#1 – Aéroglisseur écrasé

Région : Golfe de Leonida

: Golfe de Leonida Emplacement : Cette épave se situe sur une petite île tout à l’ouest de la carte dans le Golfe de Leonida. Vous devrez prendre un bateau pour vous y rendre et découvrir l’aéroglisseur sur une plage.

#2 – Epave du Meerwunder

Région : South West Lummox County (île près de Bonanza)

: South West Lummox County (île près de Bonanza) Emplacement : Ce cargo échoué se trouve au nord de South West Lummox County au nord de la carte, sur une île près de la région de Bonanza. C’est aussi sur cette île que vous trouverez la curiosité numéro 28.

#3 – Maison anti-sucre

Région : Ambrosia

: Ambrosia Emplacement : Près d’un chantier d’extraction, la seule maison à l’endroit indiqué au sud-ouest de la ville d’Ambrosia, au milieu de la map.

#4 – Navire espion

Région : Mariana County (Permit Key)

: Mariana County (Permit Key) Emplacement : À la pointe sud de l’île située au sud-est de l’archipel de Permit Key, Mariana County , vous trouverez le navire échoué. Pensez à ramasser l’arme variante Nipper.38 d’assassin en examinant le plancher du pont du navire.

: À la pointe sud de l’île située au sud-est de l’archipel de , vous trouverez le navire échoué. Pensez à ramasser l’arme variante Nipper.38 d’assassin en examinant le plancher du pont du navire. Aussi sur place : arme variante Nipper.38 d’assassin, sur le plancher du pont du navire

#5 – Camp Moonflower

Région : Emerald Springs

: Emerald Springs Emplacement : À l’entrée d’un camp de naturistes dans la région Emerald Springs à l’est de Gellhorn.

#6 – Requins morts

Région : Mariana County

: Mariana County Emplacement : Entre deux îles, pile au sud de Mariana County, au sud-est de Wetman Bay, vous trouverez une plage avec des tas de requins morts échoués.

#7 – Empreintes fossilisées

Région : Moreau

: Moreau Emplacement : Au bord d’une rivière dans le coin de Moreau au nord-ouest de la map, il faut chercher des rochers qui longent le cours d’eau pour voir les fossiles.

#8 – Site de fête sur la plage

Région : Mariana County (Permit Key)

: Mariana County (Permit Key) Emplacement : Dirigez-vous sur la plus grosse île située vers le centre de l’archipel de Permit Key, Mariana County. Au nord-est de cet île vous trouverez le site de fête sur la plage.

#9 – Chemin des fées

Région : South West Lummox County (Grayson)

: South West Lummox County (Grayson) Emplacement : Au sud-est de Grayson dans la région South West Lummox County (au nord-ouest de la map), dans la forêt près de la route, vous verrez d’étranges cabanes à oiseaux construites sur de nombreux arbres avec deux arches qui déterminent l’entrée et la sortie du chemin.

#10 – Exposition de la sirène

Région : Vice-Dale County (Catalan Key)

: Vice-Dale County (Catalan Key) Emplacement : Dans un bâtiment qui se situe sur l’île de Catalan Key, dans la région au sud de Vice-Dale County. Il s’agit d’un entrepôt à infiltrer, et derrière des lanières en plastique, vous trouverez cette pièce avec la statue.

#11 – Ruines impériales espagnoles

Région : Parc national du Mont Kalaga

: Parc national du Mont Kalaga Emplacement : Dans le parc national du Mont Kalaga entre South West Lummox County et North Kelly County (au nord-ouest de la map), en plein milieu de la nature, vous verrez des ruines se dresser avec des chemins où des PNJ font de la randonnée.

#12 – Substance intrigante

Région : East Lummox County

: East Lummox County Emplacement : Dans la région East Lummox County au nord-est de la map, en bordure de route, vous verrez une structure qui représente le nid de la rivière. Inspectez le dessous des marches pour trouver la curiosité.

#13 – Maison d’Halloween

Région : South Kelly County (Capri)

: South Kelly County (Capri) Emplacement : Vous trouverez cette maison très visible dans un petit lotissement à l’est de la ville de Capri, dans la région de South Kelly County à l’ouest de la carte.

#14 – Maison de Noël

Région : Mariana County (Key Lento)

: Mariana County (Key Lento) Emplacement : À partir du magasin de vêtement Nifty Threads Island Wear , situé à Key Lento, Mariana County , dirigez- vous vers le sud-ouest. Vous tomberez sur la maison aux couleurs de Noël. Profitez-en aussi pour examiner l’animal Caniche festif.

: À partir du magasin de vêtement , situé à , dirigez- vous vers le sud-ouest. Vous tomberez sur la maison aux couleurs de Noël. Profitez-en aussi pour examiner l’animal Caniche festif. Aussi sur place : l’animal Caniche festif, à examiner

#15 – Dino golf

Région : Port Gellhorn (Frogswater)

: Port Gellhorn (Frogswater) Emplacement : Au croisement d’une route à l’est de Port Gellhorn, dans la zone Frogswater, vous trouverez cet endroit qui est aussi un parcours de golf à terminer.

#16 – Propriété d’antichasse

Région : Mariana County

: Mariana County Emplacement : Il s’agit d’une cabane située dans un renfoncement d’île au sud de Mariana County, où vous verrez notamment le propriétaire des lieux décédé sur son trône.

#17 – Maison abandonnée

Région : Emerald Springs

: Emerald Springs Emplacement : Pas très loin d’un camp de naturistes Moonflower (curiosité numéro 5) dans la région Emerald Springs au sud-est de Gellhorn, en plein cœur de la forêt.

#18 – Coin des amoureux

Région : Parc national du Mont Kalaga

: Parc national du Mont Kalaga Emplacement : Dans le parc national du Mont Kalaga entre South West Lummox County et North Kelly County (au nord-ouest de la map), tout en haut d’une falaise en bord de route.

#19 – Cimetières d’animaux

Région : South West Lummox County (Grayson)

: South West Lummox County (Grayson) Emplacement : Au bord d’une route au sud du petit village de Grayson dans la région de South West Lummox County (au nord-ouest de la carte), près d’arbres calcinés.

#20 Piano de l’île déserte

Région : Mariana County (Key Lento)

: Mariana County (Key Lento) Emplacement : En partant de l’entrepôt de Brian de Key Lento, Mariana County, prenez un bateau direction le nord-ouest. Après avoir passé deux îles, vous arriverez sur un groupe d’îles beaucoup plus petites. Le piano vous attend au milieu de l’une d’entre elles.

#21 – Véhicules en sable promotionnels

Région : Vice City (plage)

: Vice City (plage) Emplacement : Sur la plage de Vice City, vous verrez des statues de sable à scanner, près d’un endroit où faire un peu de sport.

#22 – Topiaire de Belville

Région : Belville

: Belville Emplacement : Au sud de la ville de Bellville (au nord de Vice City), vous trouverez une maison à contourner, en passant dans le jardinc pour scanner une structure en forme de serpent.

#23 Carcasse d’Abismo Key

Région : Abismo Key

: Abismo Key Emplacement : Rendez-vous sur la plage au centre d’Abismo Key, région tout au sud de la map du jeu, pour apercevoir la carcasse échouée à scanner. N’oubliez pas non plus la météorite qui se trouve juste à côté.

: Rendez-vous sur la plage au centre d’Abismo Key, région tout au sud de la map du jeu, pour apercevoir la carcasse échouée à scanner. N’oubliez pas non plus la météorite qui se trouve juste à côté. Aussi sur place : la météorite, juste à côté de la carcasse

#24 – Cadavre de Watman Bay

Région : Mariana County (Watson Bay)

: Mariana County (Watson Bay) Emplacement : Sur une île de taille moyenne au sud de Mariana County, dans la Watson Bay, vous trouverez la carcasse nécessaire au beau milieu de la plage.

#25 – Carcasse de Goose Key

Région : Goose Key (base militaire Mile Zero)

: Goose Key (base militaire Mile Zero) Emplacement : Au nord-est de la base militaire Mile Zero tout au sud de la map, il faut longer la plage puis s’enfoncer un peu dans la forêt pour apercevoir la carcasse.

#26 – Moteur du C0-B8

Région : Moreau

: Moreau Emplacement : Sur la pente d’une colline dans la zone de Moreau, au nord-ouest de la map, vous verrez des traces d’un crash et le moteur est dans l’un des cratères.

#27 – Débris du C0-B8

Région : Featherstone Islands (South West Lummox County)

: Featherstone Islands (South West Lummox County) Emplacement : Vous trouverez cet emplacement sur une toute petite île au nord-ouest de la carte, dans les Featherstone Islands au nord de South West Lummox County.

#28 – Carénage du C0-B8

Région : Featherstone Islands (South West Lummox County)

: Featherstone Islands (South West Lummox County) Emplacement : Juste un peu plus au nord de la dernière curiosité, sur l’île toute proche dans la même région des Featherstone Islands.

#29 – Entrée triomphale

Région : Dalton Island (Vice City)

: Dalton Island (Vice City) Emplacement : Sous une structure géante, vous verrez des escaliers mener en contrebas vers la porte à scanner, sur l’île Dalton Island, au sud-est de Vice City.

#30 Poteau indicateur

Région : Mariana County (Permit Key)

: Mariana County (Permit Key) Emplacement : Direction la plus grosse île située vers le centre de l’archipel de Permit Key, Mariana County. Sur la partie gauche de l’île, engouffrez-vous légèrement dans des feuillages pour apercevoir le poteau indicateur.

#31 – Maison au vaisseau spatial

Région : Ambrosia

: Ambrosia Emplacement : Vous trouverez cette maison très remarquable de loin dans un petit lotissement dans la ville d’Ambrosia, au milieu de la map à l’est de Port Gellhorn.

#32 – Étang coloré

Région : Mariana County (Cottonmouth Lake)

: Mariana County (Cottonmouth Lake) Emplacement : Au sud de Cottonmouth Lake à Mariana County, vous trouverez cet étang à un croisement de la route. Il faut scanner le poteau devant l’étang pour enregistrer ce point.

#33 – Objet pour volailles non identifié

Région : Watson Bay (au sud de Grassrivers)

: Watson Bay (au sud de Grassrivers) Emplacement : Allez dans la petite ville de Watson Bay au sud de Grassrivers pour y trouver une petite maison avec l’ovni en question caché dans le jardin de la demeure.

#34 – Trou de Selkie

Région : Emerald Springs

: Emerald Springs Emplacement : Dans la zone Emerald Springs au sud-est de Gellhorn, dans un endroit avec plein de PNJ faisant la randonnée. Pas besoin de sauter dans le trou pour compléter le scan, il suffit de trouver le bon angle.

#35 – Plunge Masters Deep Sea Chalet

Région : Mariana County (Key Lento)

: Mariana County (Key Lento) Emplacement : À quelques mètres au nord du magasin The Wonder Whale, au sud-ouest de Key Lento, Mariana County, vous trouverez la façade à scanner à l’arrière d’un bâtiment.

Les curiosités WAiNK ne sont qu’une partie du 100 % de GTA 6 : les 480 cartes à collectionner et les lieux de méditation comptent aussi, ce que vous retrouverez dans notre guide complet.