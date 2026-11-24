Cartes Catch Amateur GTA 6 : où trouver les 12 cartes ?
Il n’y a pas que le football américain, le soccer ou le basket dans la vie. En Amérique, le catch est aussi une institution. Les cartes à collectionner de GTA 6 réservent une catégorie pour ces athlètes, et nous vous indiquons l’emplacement de chaque carte Catch Amateur.
Liste et emplacement des cartes Catch Amateur
Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 12 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 24/11/2026 : 4 cartes sur 12 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2
- Emplacement : En cours d’ajout…
#3 – Axel Hughes
- Emplacement : Dans une boîte jaune située sur un toit à l’aérodrome au sud de Port Gellhorn.
#4
- Emplacement : En cours d’ajout…
#5
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7 – Luke X
- Emplacement : En haut d’une antenne relais, dans une boîte jaune. Dirigez-vous au sud de l’appartement de Tyrone.
#8 – Shovel
- Emplacement : En haut d’un building au centre-ville de Vice City. Cherchez une boîte jaune dans une pièce du toit.
#9 – Blood Smith
- Emplacement : En haut d’une petite tour en bois dans un coin de nature de Manifest Canyon.
#10
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11 – J.D. Wild
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.