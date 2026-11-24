Liste et emplacement des cartes Catch Amateur

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 12 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 24/11/2026 : 4 cartes sur 12 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Emplacement : En cours d’ajout…

#2

Emplacement : En cours d’ajout…

#3 – Axel Hughes

Emplacement : Dans une boîte jaune située sur un toit à l’aérodrome au sud de Port Gellhorn.

#4

Emplacement : En cours d’ajout…

#5

Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Emplacement : En cours d’ajout…

#7 – Luke X

Emplacement : En haut d’une antenne relais, dans une boîte jaune. Dirigez-vous au sud de l’appartement de Tyrone.

#8 – Shovel

Emplacement : En haut d’un building au centre-ville de Vice City. Cherchez une boîte jaune dans une pièce du toit.

#9 – Blood Smith

Emplacement : En haut d’une petite tour en bois dans un coin de nature de Manifest Canyon.

#10

Emplacement : En cours d’ajout…

#11 – J.D. Wild

Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.