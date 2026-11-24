Liste et emplacement des cartes Danseuses du Jack of Hearts

36 cartes sont à collecter pour le set Danseuses du Jack of Hearts dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 24/11/2026 : 11 cartes sur 36 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Emplacement : En cours d’ajout…

#2

Emplacement : En cours d’ajout…

#3 – Kadisha (Rose)

Emplacement : En cours d’ajout…

#4 – Kelly (Rouge)

Emplacement : Dans le tiroir d’un meuble d’un mobile home au nord de Port Gellhorn.

#5 – Kelly (Violet)

Emplacement : En cours d’ajout…

#6

Emplacement : En cours d’ajout…

#7 – Christel (Rouge)

Emplacement : Sur le bord du toit de l’appartement de Tyrone.

#8

Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Emplacement : En cours d’ajout…

#10 – Brianna Blue (Rouge)

Emplacement : Dans la cabane du Singe-qui-pue située dans les marais Grassrivers.

#11 – Brianna Blue (Violet)

Emplacement : Sur le panneau d’un bureau au sud de Capri.

#12 – Brianna Blue (Rose)

Emplacement : Dans une cabane abandonnée au nord de Moreau.

#13 – Malena (Rouge)

Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Emplacement : En cours d’ajout…

#16

Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Emplacement : En cours d’ajout…

#18

Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Emplacement : En cours d’ajout…

#20 – Zaria « Ri Ri » Luckett (Argent)

Emplacement : Dans un wagon abandonné jaune sur la côte ouest de Port Gellhorn.

#21 Zaria « Ri Ri » Luckett (Or)

Emplacement : Sur une plage au nord de Little Hardin Island.

#22

Emplacement : En cours d’ajout…

#23

Emplacement : En cours d’ajout…

#24 – Monali$a (Or)

Emplacement : Sur une plage d’un îlot au sud-est d’Abismo Key.

#25

Emplacement : En cours d’ajout…

#26

Emplacement : En cours d’ajout…

#27 – Lexi Campbell (Or)

Emplacement : Dans le coffre fort d’un bureau au centre de Port Gellhorn.

#28

Emplacement : En cours d’ajout…

#29

Emplacement : En cours d’ajout…

#30

Emplacement : En cours d’ajout…

#31

Emplacement : En cours d’ajout…

#32 – Priscilla Pace (Argent)

Emplacement : Dirigez-vous du côté de l’archipel Permit Keys < Mariana County. Allez au nord-est de la plus grosse île, située au centre de l’archipel. Dans la zone de la curiosité WAiNK Site de fête sur la plage, vous trouverez la carte à l’intérieur d’une sorte boîte aux lettres en bois.

#33

Emplacement : En cours d’ajout…

#34 – Jada Watts (Bronze)

Emplacement : Sur la table de chevet d’une chambre d’une maison au sud-ouest de Port Gellhorn.

#35

Emplacement : En cours d’ajout…

#36

Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.