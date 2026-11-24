Cartes Danseuses du Jack of Hearts GTA 6 : où trouver les 36 cartes ?
Dans votre recherche des cartes à collectionner de GTA 6, la catégorie Danseuses du Jack of Hearts sera à compléter. Dans cet article, nous vous indiquons la liste et l’emplacement de chacune des danseuses de ce set.
Liste et emplacement des cartes Danseuses du Jack of Hearts
36 cartes sont à collecter pour le set Danseuses du Jack of Hearts dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 24/11/2026 : 11 cartes sur 36 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2
- Emplacement : En cours d’ajout…
#3 – Kadisha (Rose)
- Emplacement : En cours d’ajout…
#4 – Kelly (Rouge)
- Emplacement : Dans le tiroir d’un meuble d’un mobile home au nord de Port Gellhorn.
#5 – Kelly (Violet)
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6
- Emplacement : En cours d’ajout…
#7 – Christel (Rouge)
- Emplacement : Sur le bord du toit de l’appartement de Tyrone.
#8
- Emplacement : En cours d’ajout…
#9
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10 – Brianna Blue (Rouge)
- Emplacement : Dans la cabane du Singe-qui-pue située dans les marais Grassrivers.
#11 – Brianna Blue (Violet)
- Emplacement : Sur le panneau d’un bureau au sud de Capri.
#12 – Brianna Blue (Rose)
- Emplacement : Dans une cabane abandonnée au nord de Moreau.
#13 – Malena (Rouge)
- Emplacement : En cours d’ajout…
#14
- Emplacement : En cours d’ajout…
#15
- Emplacement : En cours d’ajout…
#16
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17
- Emplacement : En cours d’ajout…
#18
- Emplacement : En cours d’ajout…
#19
- Emplacement : En cours d’ajout…
#20 – Zaria « Ri Ri » Luckett (Argent)
- Emplacement : Dans un wagon abandonné jaune sur la côte ouest de Port Gellhorn.
#21 Zaria « Ri Ri » Luckett (Or)
- Emplacement : Sur une plage au nord de Little Hardin Island.
#22
- Emplacement : En cours d’ajout…
#23
- Emplacement : En cours d’ajout…
#24 – Monali$a (Or)
- Emplacement : Sur une plage d’un îlot au sud-est d’Abismo Key.
#25
- Emplacement : En cours d’ajout…
#26
- Emplacement : En cours d’ajout…
#27 – Lexi Campbell (Or)
- Emplacement : Dans le coffre fort d’un bureau au centre de Port Gellhorn.
#28
- Emplacement : En cours d’ajout…
#29
- Emplacement : En cours d’ajout…
#30
- Emplacement : En cours d’ajout…
#31
- Emplacement : En cours d’ajout…
#32 – Priscilla Pace (Argent)
- Emplacement : Dirigez-vous du côté de l’archipel Permit Keys < Mariana County. Allez au nord-est de la plus grosse île, située au centre de l’archipel. Dans la zone de la curiosité WAiNK Site de fête sur la plage, vous trouverez la carte à l’intérieur d’une sorte boîte aux lettres en bois.
#33
- Emplacement : En cours d’ajout…
#34 – Jada Watts (Bronze)
- Emplacement : Sur la table de chevet d’une chambre d’une maison au sud-ouest de Port Gellhorn.
#35
- Emplacement : En cours d’ajout…
#36
- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.