Liste et emplacement des cartes Danseuses du Nine1Nine

Pour ce set de cartes à collectionner GTA 6, 36 sont à récupérer. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 24/11/2026 : 3 cartes sur 36 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Aimie (Rose)

Emplacement : La carte se trouve dans les toilettes du bar Rusty Anchor à Key Lento < Mariana Bay. Une fois dans les toilettes, ouvrez la porte des WC et vous trouverez la carte sur la chasse d’eau. Vous aurez l’occasion d’y aller durant la mission Enfin Libre du Chapitre 1.

#2

Emplacement : En cours d’ajout…

#3

Emplacement : En cours d’ajout…

#4

Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Braelynn (Violet)

Emplacement : En cours d’ajout…

#6 – Braelynn (Rouge)

Emplacement : En cours d’ajout…

#7

Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Emplacement : En cours d’ajout…

#11

Emplacement : En cours d’ajout…

#12 – Lavinia

Emplacement : En cours d’ajout…

#13

Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Emplacement : En cours d’ajout…

#16

Emplacement : En cours d’ajout…

#17 – Georgia (Violet)

Emplacement : Juste à côté du Pay’n’Spray de Key Lento < Mariana County, l’arrière d’une réserve est accessible. Allez à l’intérieur pour trouver la carte posée à côté d’une caisse verte.

#18

Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Emplacement : En cours d’ajout…

#20 – Jesenia (Argent)

Emplacement : Dans la région de l’archipel de Permit Keys < Mariana County, des bateaux et des PNJ sont regroupés pour faire la fête. La carte à collectionner est posée sur une table avec un parasol rose ouvert.

#21 – Jesenia

Emplacement : En cours d’ajout…

#22

Emplacement : En cours d’ajout…

#23

Emplacement : En cours d’ajout…

#24

Emplacement : En cours d’ajout…

#25

Emplacement : En cours d’ajout…

#26

Emplacement : En cours d’ajout…

#27

Emplacement : En cours d’ajout…

#28 – Serena (Bronze)

Emplacement : En cours d’ajout…

#29 – Serena (Argent)

Emplacement : En cours d’ajout…

#30 – Serena (Or)

Emplacement : En cours d’ajout…

#31

Emplacement : En cours d’ajout…

#32

Emplacement : En cours d’ajout…

#33

Emplacement : En cours d’ajout…

#34 – Julia

Emplacement : En cours d’ajout…

#35

Emplacement : En cours d’ajout…

#36

Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.