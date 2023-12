Free Radical Design, le studio derrière TimeSplitters, vient de fermer ses portes

C’est donc avec tristesse que la plupart des employés du studio ont dit au revoir à leur structure, avec plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux faisant état du dernier jour passé au sein de Free Radical Design. Comme Adam Kiraly, artiste technique au sein du studio, qui publie une dernière image de Free Radical Design en guise d’adieu.

The last day at FRD was very different from what I imagined. I don't think it sunk in properly just yet, but handed my keys in and left the building the last time. It's Time to Split pic.twitter.com/n1UGELsoED

— Adam Kiraly (@94Kiraly) December 11, 2023