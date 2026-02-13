Legacy of Kain: Defiance Remastered arrivera en mars aux côtés d’un épisode 2D totalement inédit

Un jeu en cache un autre

Lors du State of Play, Crystal Dynamics a pu annoncer l’arrivée prochaine de Legacy of Kain: Defiance Remastered, qui sortira le 3 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et les deux Switch.

Kain et Raziel sont de retour dans cette remasterisation qui a droit au même traitement que le précédent remaster, c’est-à-dire un lissage HD plus ou moins réussi (même si vous pouvez toujours passer à la version originale), une meilleure caméra (ce qui n’est vraiment pas du luxe), mais aussi une map plus claire pour explorer, ainsi qu’un mode Photo et des skins pour les deux personnages jouables.

L’édition Deluxe du jeu proposera également une démo de Legacy of Kain: Dark Prophecy, ce projet de suite qui n’a jamais vu le jour, histoire d’enfoncer le couteau dans la plaie.

Cette annonce en cache une autre, qui aurait peut-être mérité plus d’attention lors du State of Play. Crystal Dynamics est allé demander au studio Bit Bot Media de travailler sur Legacy of Kain: Ascendance, un tout nouvel épisode en 2D qui permet encore une fois de contrôler Kain et même Raziel dans sa forme humaine, ainsi qu’Elateth, personnage introduit dans le récent comics Legacy of Kain: Dead Shall Rise.

Le jeu est prévu pour le 31 mars et sortira sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.