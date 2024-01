Embracer vient d’annuler un jeu Deus Ex et de virer une partie du staff d’Eidos Montreal

Complètement laissée de côté depuis plusieurs années chez Square Enix, la licence Deus Ex aurait pu revivre grâce à la revente d’Eidos Montréal à Embracer Group, qui avait besoin de licences fortes comme celle-ci dans son catalogue. Le doute quant à la production d’un nouvel épisode planait d’ailleurs depuis quelques années, et pour cause : il y avait bien un nouveau Deus Ex qui était en développement depuis deux ans selon Bloomberg. Mais mauvaise nouvelle, celui-ci a été annulé.