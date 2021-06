E3 2021 : Que peut-on attendre de la conférence Xbox / Bethesda ?

Chaque année, Xbox et Bethesda tiennent chacun une conférence dédiée, souvent synonyme de nombreuses annonces. Cette fois-ci, les deux grands acteurs de l’industrie ne proposeront qu’une seule et même conférence pour l’E3 2021. Une décision logique qui fait suite au rachat de Zenimax par Microsoft.

On peut donc remercier le planning qui va s’alléger, nous épargnant une première conférence en fin de soirée dimanche et une autre à 5 heures du matin, pour une seule et même présentation : cette conférence Xbox/Bethesda aura lieu le dimanche 13 juin à 19 heures et s’annonce forcément costaud. Mais quelles sont les probables annonces ?

Que peut-on espérer chez Bethesda ?

Si l’on imagine que la conférence mélangera les annonces des deux entreprises, nous allons scinder nos attentes en deux parties, en commençant du côté de Bethesda. Si l’on connaît déjà quelques titres (assez lointains) que l’on évoquera un peu plus loin, la conférence pourrait nous réserver quelques surprises ou retour.

Starfield, enfin la révélation ?

Si l’on devait miser une pièce sans trop se mouiller, on pourrait facilement tabler sur la présence de Starfield. Annoncé lors de l’E3 en 2018, le nouveau grand projet de l’éditeur semble être sur de bons rails pour une présentation dans quelques jours. Il faut dire que les fuites se sont accumulées et que de nombreux bruits de couloir laissent supposer une présentation lors du show.

Ce qui ne serait pas totalement déconnant et en ferait la star(field) de la partie Bethesda. Pour l’instant, on sait simplement que Starfield est le prochain grand RPG de l’éditeur et qu’il se déroule dans l’espace. On ne misera peut-être pas sur une sortie en fin d’année mais on a tout de même bon espoir pour avoir du gameplay et une date qui tournerait autour de début 2022.

Deathloop et GhostWire Tokyo, deux incertitudes ?

Difficile de ne pas évoquer les cas de Deahtloop et GhostWire Tokyo, qui auraient pu être là. Le nouveau projet des français d’Arkane Lyon est prévu pour la rentrée et on aurait mal imaginé se priver d’une bande-annonce pour l’événement. Même son de cloche pour le jeu d’action/aventure de Tango Gameworks, qui pourrait présenter du gameplay et potentiellement du gameplay.

Néanmoins, les deux titres ont signé une exclusivité temporaire chez Sony et le contrat est toujours effectif, avec une sortie prévue sur PC et PS5. Tous les deux sont dans une position un peu délicate en termes de communication, et bien que Bethesda aurait dû mal à se priver d’une bande-annonce au cours de la conférence, il ne faut pas trop espérer sur leur présence.

Un passage dans une conférence Xbox pourrait semer le doute chez les spectateurs puisqu’il ne faut pas miser sur une annonce sur Xbox Series avec un tel deal d’exclusivité. Deahtloop et GhostWire Tokyo pourraient donc faire partie des absents, bien que l’on aurait assez bien imaginé le logo PlayStation en début de trailer, non loin de celui Xbox. Nul doute que cela aurait donner droit à une situation un peu cocasse.

The Elder Scrolls 6, le grand absent

Si l’on peut facilement parier sur les présents et fantasmer sur les annonces, on peut aussi écarter quelques noms : The Elder Scrolls 6 en fait malheureusement partie. On le sait depuis longtemps, le RPG a encore de longues années de développement devant lui et ne sera pas présenté avant encore un bon petit bout de temps. On pourrait éventuellement entrevoir un paysage ou un artwork pour dire que le développement avance mais n’espérez pas plus.

Indiana Jones, un autre manquant ?

Certes, plus crédible qu’un The Elder Scrolls 6, le jeu Indiana Jones devrait tout de même louper le coche cette année. Le nouveau projet du studio Machine Games (Wolfenstein) a été officialisé en janvier dernier mais les créateurs nous avaient prévus : le projet n’est qu’au début de son développement. On nous a même déjà averti, les premières informations ne tomberont pas avant un moment.

L’habituelle ronde MMO

Une conférence Bethesda n’en sera pas une sans avoir un passage de The Elder Scrolls Online (ni sans un message de remerciements et bienveillance pour la communauté). Le MMORPG, qui vient d’accueillir sa nouvelle extension, présente souvent son futur chapitre. Quand ce n’est pas le cas, il fait au moins un passage pour rappeler la disponibilité des dernières aventures.

Des surprises chez Bethesda ?

A vrai dire, il ne faudra sans doute pas s’attendre à pléthore d’annonces chez Bethesda. On aura sans aucun doute un remaster, un jeu mobile et/ou un free-to-play, qui font partie des habituelles cases à cocher sur le bingo, mais l’on a déjà fait rapidement le tour : la majorité des studios ont déjà été évoqués plus haut ou travaillent sur des jeux qui ne sont pas prêts de sortir. On pense tout de même à Arkane qui bosse sur une autre licence, qui semble cependant un peu prématuré pour une annonce.

Cependant, on pourrait avoir quelque chose de la part de Roundhouse Studios : le nouveau studio, fondé en 2019 sur les cendres de l’équipe de Human Head Studios (à qui l’ont doit le Prey de 2006) pourrait avoir une nouvelle licence en préparation. On ne peut que spéculer sur cette possibilité puisqu’on ne sait pas si l’équipe est partie en production sur un projet encore non annoncé ou simplement en renfort pour d’autres projets de la maison-mère.

Et du côté Xbox ?

Halo Infinite, la grande star

La présence de Halo Infinite est quasiment certaine pendant le segment Xbox. Après le long report du titre, on peut s’attendre à une solide présentation des futures aventures du Master Chief. Que ce soit pour présenter les améliorations techniques et visuelles, nous montrer du gameplay ou nous annoncer son mode multijoueur – qui est censé être gratuit, le prochain Halo est indéniablement la (future) star de cette conférence.

On imagine qu’une date de sortie définitive sera également donnée, qui devrait potentiellement être à la mi-novembre, ce qui coïnciderait parfaitement avec le calendrier habituel des sorties et serait idéal pour célébrer le 20ème anniversaire du premier Halo.

Psychonauts 2

Avec la récente déclaration du studio et une promesse de sortie en 2021, Psychonauts 2 sera logiquement là. Pour une bande-annonce ou même mieux, une date de sortie. On imagine assez bien Tim Schafer venir sur scène pour nous présenter enfin plus en détail le jeu, qui devrait sortir dans les prochains mois.

Forza Horizon 5 ou Forza 8

On doit bien avouer que l’on est pas encore tout à fait certain de voir la licence Forza cette année pour un épisode principal, même si Forza 8 a été annoncé depuis un bout de temps maintenant. Et si l’on pensait que cet opus sortirait avant un nouveau Forza Horizon, les rumeurs s’accélèrent du côté du cinquième épisode de ce dernier.

Alors que l’on pensait pendant longtemps qu’il prendrait la route du Japon, les derniers bruits de couloir font plutôt mention du Mexique. Confirmation dans quelques jours ? Tout porte à croire que Forza Horizon 5 sera officialisé lors de la conférence dimanche.

L’instant mise à jour

Pour sûr, Sea of Thieves compte bien amarrer pendant le show. Le jeu service de Microsoft continue de très bien marcher et devrait logiquement alimenter son contenu avec une nouvelle mise à jour. Dans le cas contraire, une petite séquence communautaire serait probablement de la partie. Un programme qui pourrait être très similaire pour Grounded ou pour l’indémodable Minecraft.

En parlant de l’aventure cubique, difficile de ne pas évoquer Minecraft Dungeons, qui doit potentiellement recevoir d’autres mises à jour. Age of Empires IV pourrait aussi potentiellement en profiter pour faire une petite update sur l’avancée de son développement et nous montrer quelques images ou un pan de ses mécaniques.

Les jeux d’éditeurs tiers

Ne serait pas une conférence constructeur sans un passage des éditeurs tiers. Electronic Arts ayant récemment donné rendez-vous ce dimanche 13 juin pour une révélation de gameplay pour Battlefield 2042, on l’imagine assez facilement dans cette conférence. Ubisoft aime également assez bien traîner chez les autres, un extrait de gameplay pour Far Cry 6 ou un teaser pour l’une de ses futures annonces n’est pas incongru.

La liste des studios tiers pouvant potentiellement faire acte de présence est longue. Bandai Namco avec Scarlet Nexus et Tales of Arise ou plus utopique, de nouvelles images pour Elden Ring. Square Enix pourrait aussi se faire donner la réplique avant sa présentation plus tard dans la soirée.

Qui sait, on pourrait voir une suite à Plague Tale Innocence de la part du studio Asobo, qui devrait nous donner une date pour la version Xbox Series de Microsoft Flight Simulator. On aimerait aussi revoir le DLC de Cuphead, S.T.A.L.K.E.R 2 ou pourquoi pas, Scorn. Pensons aussi à IO Interactive (Hitman) qui semble être sur une nouvelle licence en collaboration avec Xbox.

Les « peut-être » mais on espère pas trop

Parmi les jeux que l’on attend de voir mais dont on n’est absolument pas certain qu’ils soient présents lors de la cérémonie, on retrouve bien évidemment Hellblade 2. Véritable vitrine technologique de la Xbox Series X, le titre est très attendu mais rien ne laisse penser qu’il sera là, étant donné qu’il fait profil bas depuis un moment et qu’il n’est pas encore proche de sa sortie.

On pense également à Everwild, l’un des titres les plus prometteurs que l’on avait aperçu lors d’une présentation Xbox. Malheureusement, le développement a connu quelques remous en interne, et le jeu de Rare a encore beaucoup de chemin à faire avant sa prochaine apparition, selon les dernières rumeurs.

Moins attendu au tournant, mais tout de même intriguant, on attend également des nouvelles de Compulsion Games. Le dernier jeu du studio n’est autre que We Happy Few, et depuis, il a intégré les Xbox Game Studios? Trois ans nous séparent de cette sortie, ce qui nous laisse espérer que le studio serait bientôt sur le point de dévoiler son prochain projet, même si rien n’est certain.

Enfin, comment ne pas citer le prochain Perfect Dark, qui avait fait sensation lors de son annonce. Malgré tout, le développement de ce AAAA n’en n’est qu’à ses débuts, et on est vraiment pas certain d’en entendre parler à nouveau en 2021. Enfin, on espère une présence des studios Obsidian. Soit pour Avowed, soit pour un The Outer Worlds 2. Dans les deux cas, les chances sont minimes mais restent plausibles.

Les absents attendus de la conférence Xbox

Malheureusement, il faut aussi s’attendre à des absents. Si l’on peut tout de même espérer une surprise parmi les prochains jeux que l’on va citer, il y a de grandes chances que la quasi-majorité fasse l’impasse lors de cet E3 2021. Fable, l’autre jeu de Playground Games en fait partie. Le studio aurait potentiellement déjà son exposition avec le nouveau Forza Horizon et l’on sait que l’action RPG n’est pas pour tout de suite. Bien sûr, un petit logo ou un titre définitif nous ferait bien sûr très plaisir. State of Decay 3 devrait aussi prendre le même chemin.

On sait également que The Coalition (Gears) ne se montrera pas. Le studio l’a déjà affirmé en amont de l’E3 après avoir déclaré que leurs prochains jeux tourneront sur Unreal Engine 5. Le studio Inxile travaille aussi sur un RPG sur ce même moteur, mais il semble encore être trop tôt pour en voir la couleur.

Du Game Pass et des services

Comme cela a déjà été annonce, le Xbox Game Pass sera bien de la fête, étant donné l’importance qu’a pris le service pour la division Xbox. De grandes annonces devraient être déclarées lors de l’événement, et si on ne s’aventurera pas à prédire qu’il pourrait arriver sur d’autres plateformes comme la Switch, on peut espérer que de gros titres débarquent dans l’abonnement.

Et vous, qu’attendez-vous de la conférence Xbox – Bethesda ? Pour rappel, l’événement aura lieu à 21 heures ce dimanche 13 juin. Vous pourrez retrouver un résumé des annonces directement sur ActuGaming le soir même, ainsi que de nombreux articles sur les différents jeux présentés.