La conférence Xbox – Bethesda aura bien lieu le 13 juin prochain à 19 heures

Les rumeurs s’intensifiaient ces derniers jours, notamment avec les derniers échos en provenance de Jeff Grubb, journaliste à Venture Beat. La conférence Xbox, qui comprendra aussi les prochains jeux Bethesda, semblait se profiler autour du 13 juin selon Grubb, et il a visiblement vu juste, puisque Microsoft vient d’officialiser la chose.

Une conférence historique à venir

Games, Games, Games 🗣️

World Premieres 🎬

New titles on @XboxGamePass ⏫ Save the date for the Xbox & Bethesda Games Showcase: https://t.co/ezcMtO6JM6 | #XboxBethesda pic.twitter.com/WHVbgZl5Fo — Xbox (@Xbox) May 26, 2021

Microsoft indique donc que la conférence Xbox – Bethesda (la première depuis l’acquisition de l’éditeur) aura bien le 13 juin prochain, et qu’elle débutera à 19 heures. Il s’agira d’un show de 90 minutes qui comprendra « tout ce que vous voulez savoir à propos du lineup épique à venir suite au partenariat Xbox et Bethesda, les jeux incroyables Xbox à venir à la fin de l’année, les prochaines sorties Xbox Game Pass, et plus. »

Le show sera à suivre sur YouTube et Twitch, et vous pouvez évidemment compter sur nous pour vous lister toutes les annonces ici et sur notre chaîne YouTube. D’ici là, les paris sont ouverts concernant le contenu de cette conférence, mais une chose est sûre, Halo Infinite va effectuer son grand retour, et nul doute que cette réapparition sera attendue au tournant.