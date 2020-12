Cette nuit s’est déroulée la cérémonie annuelle des Game Awards. Cette édition 2020 fût l’occasion de récompenser The Last of Us Part II en tant que jeu de l’année, tout en adressant de multiples prix à côté. Mais les annonces se sont également enchaînées pendant pas moins de 3 heures 30. L’occasion idéal pour nous pour vous résumer tout cela en vidéo, en complément de notre résumé écrit.