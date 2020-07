Avowed : le prochain RPG d’Obsidian annoncé sur PC et Xbox Series X

Dans la liste de jeux annoncés et montrés (uniquement) en trailer cinématique lors du Xbox Games Showcase du 23 juillet, on retrouve le tout nouveau RPG imaginé par Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) : Avowed. Débarquez dans le monde fantastique et médiéval d’Eora dans un RPG en vue FPS spécialement pensé et optimisé pour la Xbox Series X.

Nous avons toujours connu la guerre

Le trailer épique ne nous montre pas grand chose mais présente furtivement son univers fantastique avec des forêts en feu, des sortes d’armées de squelettes mais aussi des runes magiques et le personnage incarné par le joueur, une sorte de chevalier ambidextre prenant part à une guerre sans merci et infinie.

A noter qu’aucune date de sortie n’a été évoquée, bien qu’il ne faille pas attendre le jeu avant une belle lurette étant donné que les développeurs ont précisé que le jeu avait été pensé et optimisé pour la Xbox Series X. Néanmoins, Phil Spencer a précisé récemment que pendant les 2 premières années de lancement de la console, les exclusivités sortiront également sur Xbox One, comme c’est peut-être le cas pour le titre d’Obsidian. Pour appartenir à l’ensemble de l’écosystème de la firme américaine, Avowed sera également disponible sur PC (Windows 10) et dans le Xbox Game Pass à sa sortie.