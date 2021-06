Battlefield 2042 annoncé, toutes les infos (époque, date, conditions climatiques…)

On nous avait promis une révélation du prochain Battlefield ce mercredi 09 juin, Electronic Arts a tenu parole. Après un compte à rebours suivi d’un autre compte à rebours, Battlefield 2042 a été officiellement annoncé, en nous partageant sa première bande-annonce, sa date de sortie et ses premières informations. On vous résume tout sur cet opus développé par DICE, en collaboration avec les équipes de Criterion et DICE Los Angeles.

Un Battlefield futuriste

Ce Battlefield 2042 va se dérouler, comme son nom l’indique, dans une vingtaine d’années. L’intrigue prendra place à une époque située dans un futur hypothétique où la Russie et les Etats-Unis sont au bord du conflit. Cependant, il n’y aura pas de mode solo à proprement parler. Contrairement aux précédents opus, pas de campagne ou de récits de guerre mais d’énormes champs de bataille.

Multijoueur, conditions climatiques et destructions

Le multijoueur sera toujours la composante majeure et l’on apprend que l’on aura sept cartes différentes avec des terrains de jeu qui pourront accueillir jusqu’à 128 joueurs. Attention, cependant, des modes de jeu jusqu’à 128 joueurs seront exclusifs au PC et aux consoles de nouvelle génération, les joueurs PS4 et Xbox One devront se contenter de parties jusqu’à 64 joueurs maximum.

On se retrouvera dans différents recoins du monde, notamment en Egypte ou encore à Séoul. Les joueurs incarneront des spécialistes qui pourront être personnalisés. On a aussi la confirmation que l’on aura des cartes aux environnements destructibles, qualité indéniable de la franchise Battlefield, mais on aura aussi la présence des catastrophes météorologiques. On ne sait pas dans quelle mesure, mais on a pu apercevoir une tornade. Wingsuits et chiens robots seront aussi là.

Côté modes de jeu, il y en aura trois bien distincts, dont seul le premier a été présenté aujourd’hui : All-Out Warfare. On y retrouve Conquête et Percée, deux modes de jeu que les habitués connaissent déjà si bien (bien que Percée n’aura plus de drapeaux à capturer mais des défis à réaliser).

Quant aux deux autres expériences, l’une d’entre elles s’appellera Hazard Zone, qui semble mettre l’emphase sur les véhicules. Quant à la dernière composante multi, elle ne sera présentée que le 22 juillet lors de l’EA Play mais est décrite comme « une nouvelle façon de jouer à Battlefield ».

Date de sortie de Battlefield 2042

On sait aussi quand le jeu sortira : Battlefield 2042 est prévu pour le 22 octobre 2021 et il arrivera sur PC (Steam, EGS et Origin), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes ouvrent dans la foulée et un accès anticipé permettra d’y jouer une semaine en avance, le 15 octobre pour les éditions Gold et Ultimate.

Et tant que nous sommes dans les dates : notez celle du dimanche 13 juin pour une révélation du gameplay de Battlefield 2042, hypothétiquement au cours de la conférence Xbox – Bethesda.

Tout savoir sur les éditions

Il y aura 3 éditions pour Battlefield, à savoir Standard, Gold et Ultimate. Voici les détails :

Edition Standard (59.99€ sur PC – PS4 – One / 69.99€ sur PS5 – Xbox Series) Jeu Bonus de précommande (Accès anticipée à la bêta ouverte, Arme de mêlée Baku ACB-90, Mr. Chompy, Un fond pour sa carte de joueur et un écusson)

(59.99€ sur PC – PS4 – One / 69.99€ sur PS5 – Xbox Series) Edition Gold (89.99€ sur PC / 99.99€ sur consoles) : Accès anticipé (15 octobre) Season Pass pour l’Année 1 Bundle Cross-gen, qui permet d’avoir le jeu sur les deux générations

(89.99€ sur PC / 99.99€ sur consoles) : Ultimate Edition (109.99€ sur PC / 119.99€ sur consoles) : Accès anticipé (15 octobre) Season Pass pour l’Année 1 Bundle Cross-gen La bande-son en numérique Un artbook digital Un Midnight Ultimate Bundle

(109.99€ sur PC / 119.99€ sur consoles)

Concernant le Season Pass de l’Année 1, sachez que celui-ci regroupe 4 nouveaux spécialistes, 4 battle pass ainsi que trois packs de skin épiques.