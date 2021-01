Bethesda et Machine Games préparent un jeu Indiana Jones, premier teaser

Lorsque Lucasfilm a décidé de regrouper toutes les productions adaptés de ses licences sous un même nom, LucasFilm Games, il était difficile de savoir où le groupe voulait véritablement en venir. On a aujourd’hui un début de réponse puisque Bethesda vient de publier un teaser pour un jeu… Indiana Jones.

Un premier teaser pour le jeu

En effet, les films Indiana Jones appartiennent à Lucasfilm, ce qui justifie quelque peut la nouvelle appellation. Bethesda serait donc à l’œuvre sur un jeu Indiana Jones, ce qui est une grande surprise puisque rien n’avait fuité concernant cela jusqu’ici.

Le teaser nous montre que Machine Games, qui est derrière les récents et excellents Wolfenstein sera le studio principal qui développera ce jeu. Peut-on s’attendre à un concurrent direct à Tomb Raider et Uncharted ? Après tout, ces deux derniers étant inspirés par le célèbre archéologue, il y a de quoi se poser la question, et on imagine facilement ce à quoi un jeu AAA Indiana Jones pourrait ressembler en 2021.

On a encore peu d’informations sur le projet, qui vient seulement d’être rendu public. Bethesda affirme que Todd Howard sera producteur exécutif en compagnie de Lucasfilm Games, et que les premières vraies informations autour du jeu ne sont pas pour tout de suite. On sait également qu’il s’agira d’une histoire originale.