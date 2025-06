Dune Awakening s’est vendu à 1 million d’exemplaires, le meilleur lancement pour un jeu Funcom

Xbox et Bethesda rejoignent Blizzard et confirment leur présence à la Gamescom 2025

Xbox et Bethesda rejoignent Blizzard et confirment leur présence à la Gamescom 2025

Une version Switch 2 de Final Fantasy XVI est désormais plus que possible

Une version Switch 2 de Final Fantasy XVI est désormais plus que possible

Atelier Yumia sort son DLC en collaboration avec Tales of Graces f, et il est gratuit

Atelier Yumia sort son DLC en collaboration avec Tales of Graces f, et il est gratuit