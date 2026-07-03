Dune Awakening prépare sa sortie sur consoles et promet une édition physique sur PlayStation 5

Beaucoup de choses vont changer sur Arrakis

C’est le 22 septembre prochain que Dune Awakening sortira sur PS5 et Xbox Series, et ce jour sera important pour toutes celles et ceux qui arpentent Arrakis. Déjà parce que cela signera l’arrivée d’une version physique, uniquement sur PS5, qui sera distribuée en Europe par Bandai Namco.

Et ce jour marquera également le renouveau de Dune Awakening. Dans cette nouvelle vidéo, Funcom fait le point sur toute l’année qui vient de s’écouler tout en parlant des nouveautés qui seront ajoutées au jeu dès le 22 septembre. On parle avant tout d’un mode solo, pour jouer à votre rythme sans être gêné par les autres survivants. Plusieurs niveaux de difficulté seront ici proposés, et tous les personnages seront présents, avec le désert profond qui sera lui aussi accessible (même s’il ne se réinitialisera pas).

Ce sera également la conclusion du Livre I du jeu, sur toutes les plateformes. D’autres options seront aussi implémentées pour les serveurs privés, comme le fait d’activer ou non les tempêtes de sable ou bien de gérer à votre guise les zones de sécurité. C’est presque un autre jeu qui vous attend, tant les nouveautés listées sur le site officiel du jeu sont nombreuses.

Rendez-vous le 22 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series (sur le Game Pass) pour découvrir ce renouveau de Dune Awakening.