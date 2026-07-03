Dune Awakening prépare sa sortie sur consoles et promet une édition physique sur PlayStation 5

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Oui, en lisant le titre, vous noterez toute l’ironie du timing de cette annonce. La semaine où Sony annonce mettre fin aux jeux sur disque en 2028, Funcom dévoile l’existence d’une version physique pour son jeu Dune Awakening. Preuve qu’il nous reste un peu de sursis.

Dune Awakening // Source : Funcom

Beaucoup de choses vont changer sur Arrakis

C’est le 22 septembre prochain que Dune Awakening sortira sur PS5 et Xbox Series, et ce jour sera important pour toutes celles et ceux qui arpentent Arrakis. Déjà parce que cela signera l’arrivée d’une version physique, uniquement sur PS5, qui sera distribuée en Europe par Bandai Namco.

Et ce jour marquera également le renouveau de Dune Awakening. Dans cette nouvelle vidéo, Funcom fait le point sur toute l’année qui vient de s’écouler tout en parlant des nouveautés qui seront ajoutées au jeu dès le 22 septembre. On parle avant tout d’un mode solo, pour jouer à votre rythme sans être gêné par les autres survivants. Plusieurs niveaux de difficulté seront ici proposés, et tous les personnages seront présents, avec le désert profond qui sera lui aussi accessible (même s’il ne se réinitialisera pas).

Ce sera également la conclusion du Livre I du jeu, sur toutes les plateformes. D’autres options seront aussi implémentées pour les serveurs privés, comme le fait d’activer ou non les tempêtes de sable ou bien de gérer à votre guise les zones de sécurité. C’est presque un autre jeu qui vous attend, tant les nouveautés listées sur le site officiel du jeu sont nombreuses.

Rendez-vous le 22 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series (sur le Game Pass) pour découvrir ce renouveau de Dune Awakening.

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Jaquette de Dune: Awakening
Dune: Awakening
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Date de sortie : 10/06/2025

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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