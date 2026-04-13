Débrief : Star Wars Eclipse, Layton, Don’t Starve et résumé Triple-i Initiative
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Rédigé par Jordan
Si vous avez loupé quelques informations importantes sur l’industrie ces derniers jours, c’est le moment de vous rattraper. Votre débrief hebdomadaire est là et vous permet de tout savoir sur l’actu brûlante du moment en moins de 10 minutes de vidéo.
Au programme de votre débrief, pas mal de bruits de couloir, notamment autour d’un Star Wars Eclipse qui n’avance pas beaucoup, ainsi qu’autour de Nexon qui se réorganise après le succès d’ARC Raiders, quitte à annuler certains projets. On revient également sur les dernières annonces du côté de Level-5, surtout en ce qui concerne le prochain jeu Professeur Layton, et on résume également la Triple-I Initiative durant laquelle on a pu voir passer tout un tas de jeux intéressants.
Débrief : Gears of War, StarCraft shooter, jeu Seigneur des Anneaux et Xbox showcase
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