Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 avril (Pragmata, Replaced, Tomodachi Life…)

Débrief : Star Wars Eclipse, Layton, Don’t Starve et résumé Triple-i Initiative

Crimson Desert sort son patch 1.03.00 avec de nouvelles compétences pour les héros et une meilleure interface

EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Trophy Titans

Marvel’s Guardians of the Galaxy pourrait bien faire son retour sur Nintendo Switch 2

Dune Awakening va désormais se concentrer sur le PvE, qui est bien plus populaire que le PvP

Suite à son succès sur consoles, Fantasy Life i: La Voleuse de temps débarquera cet été sur mobiles

Snack World revient dans un remake, le jeu de Level-5 revient sur les plateformes modernes

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sortira fin 2026 sur les deux Switch, mais aussi sur PC et PS5

Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 4.2 (Silver Wolf LV.999, Evanescia, récompenses anniversaire…)

Samson: A Tyndalston Story connaît un lancement houleux, mais le directeur créatif s’y attendait

Google décide de retirer Doki Doki Literature Club de la vente sur son Play Store, affirmant que le jeu enfreint son règlement

Le film Metal Gear Solid sera réalisé par le duo derrière le dernier Destination Finale

Phantom Blade Zero : S-Game promet qu’il ne touchera pas à l’IA générative pour développer son jeu

Crimson Desert : Pearl Abyss fait le point sur ce qui arrive, avec des matchs retour contre les boss et des modes de difficulté

Valor Mortis : le Souls-like FPS dévoile du gameplay et annonce une sortie pour cet automne

Triple-I Initiative : Le résumé complet des toutes les annonces (+40 jeux avec Don’t Starve, Castlevania, Cairn…)

Invincible VS : La bêta ouverte du jeu est désormais disponible jusqu’au 12 avril

Cairn continue son ascension avec un premier DLC gratuit qui sortira cet été

Don’t Starve Elsewhere ramène la licence de survie sur le devant de la scène avec un nouveau monde impitoyable

Prove You’re Human : Découvrez le nouveau jeu d’aventure narratif du studio derrière l’excellent 1000x Resist

Castlevania: Belmont’s Curse se dévoile un peu plus avec du gameplay commenté et une Jeanne d’Arc bien énervée

11 bit studios éditera Crop, un nouveau jeu de farming qui lorgne vers le thriller plutôt que vers l’aspect cozy