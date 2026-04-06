Débrief : Gears of War, StarCraft shooter, jeu Seigneur des Anneaux et Xbox showcase

Kena: Bridge of Spirits : Que vaut le portage Nintendo Switch 2 du bijou signé Ember Lab ?

Ludogram présente Ascenders: Beyond the Peak, un roguelite d’exploration et d’escalade au tour par tour prévu pour cette année

Crimson Desert hérite d’un nouveau patch avec notamment l’explosion du plafond de stockage du coffre personnel

6 trophées et succès qui cachent une véritable anecdote

EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Trophy Titans

Bethesda nous présente la version PS5 de Starfield et toutes ses fonctionnalités en vidéo

State of Decay 3 réapparaît enfin avec une alpha qui aura lieu le mois prochain

Control Resonant : Un nouveau journal de développeurs s’attarde en vidéo sur l’évolution du gameplay

Le studio derrière Peak rappelle que chaque mise à jour gratuite de contenu est « un bonus, pas un droit »

Nexon voit en Arc Raiders un « cheval de Troie » qui montre l’efficacité de l’IA pour batir des AAA avec de plus petits studios

Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en avril, avec XCOM et Total War Pharaoh

Street Fighter 6 : Ingrid vient apporter une touche de magie au jeu avec son premier teaser

Thick As Thieves : Le prochain jeu de Warren Spector (Deus Ex) laisse de côté le multijoueur et se consacre au solo et à la coop

Critique Super Mario Galaxy Le Film – Un divertissement pur qui divise

Le jeu multijoueur The Last of Us était terminé à 80 % avant d’être annulé

Sony acquiert Cinemersive Labs, une petite équipe qui va aider PlayStation sur le plan visuel

Echoes of Aincrad: Sword Art Online nous en dit un peu plus sur son histoire

Nexon reconnaît des défauts structurels dans The First Descendant, qui expliquent pourquoi le jeu peine à rassembler

Une hausse de prix de la Switch 2 est « inévitable » selon un ancien responsable des ventes de Nintendo

Resident Evil 1 à 3 et Breath of Fire IV débarquent sur Steam après leur arrivée sur GOG

Petit Planet : Le jeu cozy de HoYoverse (Genshin Impact) lancera une nouvelle bêta fermée le 21 avril

Blizzard continue de recruter pour un shooter AAA en monde ouvert, de quoi relancer la rumeur StarCraft