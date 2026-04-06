Débrief : Gears of War, StarCraft shooter, jeu Seigneur des Anneaux et Xbox showcase
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Rédigé par Jordan
Il est temps de revenir sur l’actualité de la semaine passée avec votre débrief hebdomadaire, pour ne manquer aucune information importante sur l’industrie. Une semaine assez calme, 1ᵉ avril oblige, qui comportait malgré tout quelques annonces à ne pas louper et que l’on vous résume ici.
Au programme de votre débrief, on revient sur le prochain gros rendez-vous de Xbox qui s’attardera notamment sur le nouveau Gears of War, puis on fait le point sur quelques rumeurs persistantes autour d’un jeu Seigneur des Anneaux au sein de l’un des nombreux studios possédés par Embracer Group. On évoque aussi le cas du shooter StarCraft qui refait surface, tout en faisant le point sur les sorties à venir. Le tout résumé en quelques minutes seulement.
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