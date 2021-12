Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse est un jeu d'action et d'aventure développé et édité par Quantic Dream en collaboration avec Lucasfilm Games. Prenant place dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure durant l'ère de la Haute République, soit en plein âge d'or Jedi et environ 200 ans avant les événements de la prélogie, le titre met en scène plusieurs personnages avec leur propre personnalité et code moral dont les histoires sont impactées par les choix des joueurs et des joueuses au cours de la partie.