Débrief’ : GTA 6, Dawnwalker, Hi-Fi Rush, Life is Strange, Fable et Wolfenstein 3
Rédigé par Jordan
Place au premier débrief de l’année ! Après une petite pause durant les fêtes, l’actualité est repartie de plus belle ces derniers jours et notre émission hebdomadaire est elle aussi de retour. Si vous avez manqué les informations importantes de ces derniers jours, voici le moment de se rattraper en seulement 8 minutes de vidéo.
Pour ce premier débrief de l’année 2026, on revient sur quelques actualités marquantes de la fin d’année dernière, tout en faisant un tour d’horizon de ce qu’il s’est passé ces derniers jours. Entre un GTA 6 dont le contenu n’est pas encore finalisé, une conférence Xbox qui permettra de revoir Fable, un nouveau Life is Strange qui semble se préparer, des rumeurs autour d’un Wolfenstein III et un résumé express du New Game+ Showcase, voici ce qu’il ne fallait pas manquer durant la semaine dernière.
