Débrief’ : Larian et l’IA, DLC Hollow Knight Silksong, Marathon de retour et Intergalactic
Rédigé par Jordan
La fin d’année est maintenant à nos portes mais l’actualité a été riche la semaine dernière, avec quelques informations importantes à ne pas manquer. Si vous avez loupé le coche, voici votre petite session de rattrapage hebdomadaire dans laquelle on revient sur tout ce qu’il ne fallait pas louper durant ces derniers jours.
Au programme de votre dernier débrief’ de l’année, Larian et le cas de l’IA sur Divinity, qui aura fait couler beaucoup d’encre et qui n’est que le début de l’histoire, tandis que chez Naughty Dog, une période de crunch est déjà mise en place bien avant la sortie de son jeu Intergalactic. On revient également sur des annonces peu plus heureuses comme l’arrivée d’un DLC pour Hollow Knight Silksong, mais aussi le retour de Marathon qui semble avoir pris en compte beaucoup de retours de la part de la communauté.
