GTA 6 : Le contenu du jeu ne serait pas encore finalisé selon Jason Schreier

Ce qui ne laisse pas énormément de temps pour corriger des bugs

Au cours d’un podcast chez The Ringer-Verse, le journaliste de Bloomberg a bien voulu livrer quelques détails sur les coulisses de GTA 6, notamment sur l’avancée du projet. Et selon Schreier, le contenu du jeu ne serait pas encore terminé :

« La dernière fois que j’en ai entendu parler, tout le contenu n’était pas terminé. Ce qui veut dire qu’ils finalisaient toujours certains détails, des niveaux, des missions, tout en décidant ce qui allait être ou non dans le jeu. Typiquement dans une production, vous avez la phase de complétion des fonctionnalités, puis celle du contenu, puis celle de débug […] Ils sont toujours en train de bâtir certaines choses, et on espère qu’ils termineront cela bientôt pour avoir plus de temps pour corriger les bugs. »

On comprend donc un peu mieux pourquoi la sortie a été décalée à la fin d’année, même si là encore, les mois qui nous séparent de la sortie ne sont peut-être pas assez nombreux pour donner un vrai coup de polish à un mastodonte comme GTA 6. C’est pourquoi le journaliste ajoute que personne ne peut dire avec certitude que le jeu sortira bien en novembre. Pour contrebalancer cette inquiétude, Schreier déclare tout de même que cette date est largement plus crédible ou « réelle » que les précédentes.

Reste que Rockstar est sous tension, au même titre que Take-Two, dont l’avenir dépend énormément de la sortie de GTA 6 :

« L’action [en Bourse] de Take-Two vit ou meurt selon ce jeu. Chaque fois que ce jeu est reporté, l’action chute d’environ 10%. Ce n’est pas quelque chose qu’ils vont sortir dans un état qui n’est pas satisfaisant. »

Une raison suffisante pour ne pas écarter un nouveau report, d’autant plus que le journaliste précise que le plus important restera pour eux de sortir GTA 6 durant la même année fiscale, leur laissant donc jusqu’au mois de mars 2027, même si le but est évidemment d’arriver pour les fêtes de fin d’année.