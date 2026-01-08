MachineGames serait bien en train de travailler sur un nouveau Wolfenstein
Rédigé par Jordan
Dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, un retour de la licence Wolfenstein ne ferait définitivement pas de mal et aurait un aspect très cathartique. MachineGames est devenu maitre dans la matière lorsqu’il s’agit de nous proposer de mettre hors d’état de nuire des Nazis, et même si le studio a pu continuer à faire cela avec son jeu Indiana Jones, il pourrait maintenant revenir à la licence qui a permis au studio de se faire connaitre. Ce souhait avait déjà été exprimé par Jerk Gustafsson (qui est à la tête du studio) il y a peu, et aujourd’hui, deux sources indiquent qu’un nouveau Wolfenstein est bien en cours de développement.
Double dose de Wolfenstein avec la série TV ?
Jez Corden a publié hier un article chez Windows Central contenant toutes les informations qu’il avait en sa possession sur les projets en cours au sein du studio Xbox. Si, d’ordinaire, on prête assez peu d’attention aux rumeurs en provenance de Windows Central étant donné que celles-ci peuvent parfois être imprécises/fausses (même si elles visent aussi juste à de nombreuses reprises), on s’attardera tout de même sur l’information concernant le développement d’un nouveau Wolfenstein, surtout car celle-ci est corroborée par Kotaku.
Les deux sites affirment qu’un nouvel épisode est bien en développement au sein de MachineGames, dont la sortie pourrait coïncider avec celle de la série qui est actuellement en production chez Amazon. Et si les deux sources ont visiblement entendu les choses, c’est tout ce qu’elles peuvent nous dire au sujet de ce Wolfenstein III pour le moment.
Maintenant que MachineGames a terminé son travail de longue date sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, voir le studio revenir sur sa licence de cœur ne serait pas étonnant, étant donné que cela représente une valeur sûre pour Bethesda/Microsoft. Et puisque le studio avait explicitement manifesté le souhait de raconter une autre histoire dans cet univers, il y a de fortes chances pour que ce projet se concrétise.
