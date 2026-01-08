L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

0

On a l’impression que Life is Strange a toujours plus ou moins couru après la magie de son tout premier épisode, très certainement le plus apprécié de la série. L’alchimie entre Chloé Price et Maxine Caulfield, née au milieu d’une histoire tragique impliquant un étrange pouvoir permettant de remonter le temps, a particulièrement marqué. De nouveaux héros et héroïnes se sont succédé avant de finalement retrouver Max dans un Life is Strange: Double Exposure loin de contenter tout le monde. Et il semblerait cette fois que Square Enix veuille carrément réunir le duo au sein d’un titre appelé Life is Strange: Reunion, si l’on en croit une classification PEGI récemment repérée.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Life is Strange: Double Exposure
Life is Strange: Double Exposure
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 29/10/2024

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

Le studio Deck Nine confirme de nouveaux licenciements après la sortie de Life is Strange: Double Exposure

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Le studio Deck Nine confirme de nouveaux licenciements après la sortie de Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure sortira sur Switch dès demain le 19 novembre, mais la version physique attendra 2025

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Life is Strange: Double Exposure sortira sur Switch dès demain le 19 novembre, mais la version physique attendra 2025

Test Life is Strange: Double Exposure – La suite imparfaite des aventures de Max Caulfield

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Test Life is Strange: Double Exposure – La suite imparfaite des aventures de Max Caulfield
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé
Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5
Clair Obscur: Expedition 33 : Le lead designer du RPG partage son seul regret concernant le contenu annexe du jeu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Le lead designer du RPG partage son seul regret concernant le contenu annexe du jeu
Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe
Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant
Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam
Soldes d’hiver 2026 : Découvrez les offres jeux vidéo, consoles, high-tech et collectors
Image d\'illustration pour l\'article : Soldes d’hiver 2026 : Découvrez les offres jeux vidéo, consoles, high-tech et collectors
Aux États-Unis, les 5 jeux les plus joués sur les consoles PlayStation en 2025 sont les mêmes qu’en 2024
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Aux États-Unis, les 5 jeux les plus joués sur les consoles PlayStation en 2025 sont les mêmes qu’en 2024
Amazon Prime Gaming : Voici les 11 jeux ajoutés dans l’abonnement en janvier avec Civilization VI
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon Prime Gaming : Voici les 11 jeux ajoutés dans l’abonnement en janvier avec Civilization VI
CES 2026 : ASUS accélère sur les PC IA avec les Zenbook, ProArt et ExpertBook nouvelle génération
Image d\'illustration pour l\'article : CES 2026 : ASUS accélère sur les PC IA avec les Zenbook, ProArt et ExpertBook nouvelle génération
CES 2026 : ASUS ROG annonce ses nouveaux Zephyrus, un Duo double écran OLED et une collaboration avec Kojima Productions
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : CES 2026 : ASUS ROG annonce ses nouveaux Zephyrus, un Duo double écran OLED et une collaboration avec Kojima Productions
Amazon révèle le casting complet de sa série Tomb Raider avec Sophie Turner et Sigourney Weaver
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon révèle le casting complet de sa série Tomb Raider avec Sophie Turner et Sigourney Weaver
007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées
Romeo is a Dead Man pose les bases de son histoire dans une nouvelle vidéo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man pose les bases de son histoire dans une nouvelle vidéo
Xbox Game Pass : Star Wars Outlaws, MIO: Memories in Orbit, Resident Evil et d’autres pour ce mois de janvier prometteur
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Star Wars Outlaws, MIO: Memories in Orbit, Resident Evil et d’autres pour ce mois de janvier prometteur
PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2026
Sony a déposé un brevet pour une fonctionnalité qui laisserait l’IA prendre le relais si vous êtes bloqués
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony a déposé un brevet pour une fonctionnalité qui laisserait l’IA prendre le relais si vous êtes bloqués
Ces 15 jeux français qu’il ne fallait pas louper en 2025
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ces 15 jeux français qu’il ne fallait pas louper en 2025
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien et passe la barre du million
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien et passe la barre du million
Divinity: Original Sin II – Enhanced Edition, on fait le point sur la version Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity: Original Sin II – Enhanced Edition, on fait le point sur la version Switch 2
Une démo de Dragon Quest VII Reimagined s’annonce pour le 7 janvier, disponible sur toutes les plateformes
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Une démo de Dragon Quest VII Reimagined s’annonce pour le 7 janvier, disponible sur toutes les plateformes
Toshiyuki Itahana, l’illustre character designer de Final Fantasy IX, fait ses adieux à Square Enix
pc
ios
android
ps4
ps3
psp
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : Toshiyuki Itahana, l’illustre character designer de Final Fantasy IX, fait ses adieux à Square Enix
ARC Raiders : Le système de matchmaking a changé pour mieux séparer les joueurs PvE et PvP
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders : Le système de matchmaking a changé pour mieux séparer les joueurs PvE et PvP
Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2026