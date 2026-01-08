L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé

Rien à voir avec Sephiroth

D’habitude, c’est l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) qui, à chaque listing de jeu non annoncé, présage une officialisation quelques semaines ou mois plus tard. Mais aujourd’hui, c’est son équivalent européen que l’on connaît bien : le Pan European Game Information (PEGI) qui évoque un probable nouvel opus pour la licence narrative de Square Enix. Life is Strange: Reunion, ce serait son nom, a en effet pu faire l’objet d’un listing consultable pendant quelques heures sur le site officiel de l’organisme de classification européen, avant de disparaître.

Et que la nouvelle vous réjouisse ou vous accable, il semblerait que Max et Chloé soient de nouveau réunies au sein d’une même aventure, inédite, après un Life is Strange Remastered Collection à destination des consoles d’actuelle génération. Voici le synopsis mentionné par PEGI :

« Chloé Price était jadis la partenaire de Max Caulfield… L’avoir perdue est le plus grand regret de Max. À présent, Chloé a rejoint l’université de Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs douloureux, elle a besoin de l’aide de Max. Mais Max fait déjà face à une crise : dans trois jours, un incendie dévastateur ravagera le campus. »

Caledon, c’est l’université que Max a rejoint à l’occasion de Life is Strange: Double Exposure, la dernière aventure en date. Voir Chloé débarquer dans le même campus que Max alors qu’une catastrophe les guette, autant dire que l’on est plus que sur une référence au tout premier jeu…

PEGI nous indique la présence de drogues diverses, d’alcool ou de violence. Bref, rien de fantaisiste pour la licence. La cinématique d’ouverture se chargerait par ailleurs de réaliser un récapitulatif des événements passés, dont la vision du torse ensanglanté d’une fille touchée par balle, scène concernant très probablement Chloé dans le premier opus.

Reste que l’on aperçoit une donnée relativement étrange : la date de sortie établie au mois de mars, mais de l’année précédente. Face à tout cela, gardons donc les fameuses pincettes.