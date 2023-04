Débrief’ : Quidditch multijoueur, Dying Light 3, Skate 4 et Indie World

A chaque dimanche son débrief’ : on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit, et l’on vous propose un récapitulatif de l’actualité des derniers jours. Dans cette vidéo, on revient sur l’Indie World en vous résumant tous les jeux indépendants dévoilés sur Switch. On vous parlera aussi de Quidditch Champions, un nouveau jeu Harry Potter, ou encore de Dying Light 3 déjà évoqué. Electronic Arts a également dévoilé des informations pour le prochain jeu skate.

Partager cet article sur