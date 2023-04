Le jeu multijoueur Harry Potter: Quidditch Champions est annoncé sur PC et consoles

Un standalone multijoueur surprise

Vous ne rêvez pas, plutôt que d’intégrer le sport dans Hogwarts Legacy, c’est finalement un deuxième jeu standalone au look très cartoon qui va voir le jour. Celui-ci sera donc nommé Harry Potter: Quidditch Champions et il est développé par Unbroken Studios, une équipe assez peu connue qui est à l’origine d’un Battle Royale nommé Fracture Lands, mais qui est aussi associée à Rocksteady sur le développement de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Il s’agit là d’un jeu tourné vers le multijoueur compétitif, ce qui veut dire qu’il faudra forcément avoir une connexion internet permanente. Il sera possible de jouer avec ses amis contre d’autres joueurs et joueuses à travers le monde. Il sera possible de créer son propre avatar et de le personnaliser, sans que l’on en sache bien plus pour l’instant.

On ignore quand Harry Potter: Quidditch Champions sortira sur PC et sur consoles (lesquelles, on ne sait pas), mais des playtests auront bientôt lieu. Il est possible de s’y inscrire en se rendant sur le site officiel. Reste maintenant à savoir si le jeu sera un free-to-play ou s’il s’agit d’un jeu premium avec une allure de jeu service. Réponse dans les prochains jours.