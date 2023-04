skate. (Skate 4) fait le point sur ses activités et ses niveaux de difficulté

Comme sur des roulettes

Depuis l’annonce du renouveau de la licence skate, les développeurs de Full Circle communiquent régulièrement sur les avancés du jeu dans un souci de transparence avec la communauté, mais aussi pour accueillir de précieux retours. On rappelle d’ailleurs que vous pouvez toujours vous inscrire pour jouer à des versions très alpha afin de donner votre avis sur ce qui est fait. Le studio précise d’ailleurs à ce sujet que les test sur consoles débuteront bientôt et qu’ils communiqueront là-dessus très prochainement.

Pour revenir à l’essentiel, cette nouvelle vidéo revient sur de nombreuses fonctionnalités du jeu qui proposera une sorte de monde ouvert dans la ville de San Vansterdam. On nous parle tout d’abord de la conception de la progression et des récompenses qui sont encore en discussion. Electronic Arts et Full Circle rappellent d’ailleurs que le jeu n’utilisera pas de « loot boxes » et aura vraisemblablement un modèle économique free to play assez classique même si l’on reste attentif et prudent sur ce point bien précis.

Concernant les activités, skate. se basera sur trois piliers :

Une expérience évolutive et renouvelée

Des activités ancrées dans notre réalité et non soumises aux règles du monde réel que vous pourrez donc contourner

Des récompenses pour chaque activité

Full Circle insiste sur le fait que le jeu est destiné à tout le monde et parlera autant aux fans de la première heure qu’aux néophytes. Pour se faire, le titre prévoit trois niveaux de difficulté pour chaque activité : « Own It », « Crush It » et « Shut it Down ». Plus celle-ci est élevée et plus les récompenses seront nombreuses.

En parlant d’activités justement, le studio énonce les types d’activités qui seront proposés aux skaters :

Défis : des expériences solo courtes régulièrement renouvelées. Contrairement aux précédents titres, les Défis changent souvent et vous proposent toujours de nouvelles expériences.

: des expériences solo courtes régulièrement renouvelées. Contrairement aux précédents titres, les Défis changent souvent et vous proposent toujours de nouvelles expériences. Pop-ups : des événements coopératifs et dynamiques dans les rues de la ville.

: des événements coopératifs et dynamiques dans les rues de la ville. Événements communautaires : des événements conçus pour rassembler toute la communauté.

: des événements conçus pour rassembler toute la communauté. Compétitions : les compétitions sont personnalisables. Elles permettent aux fans de se rassembler, de nouer des amitiés (ou des rivalités), de s’entraîner ou de frimer.

Il s’agit d’une base, mais nous pourrions également avoir d’autres façons de jouer un peu plus originales comme des défis d’escalade qui tirent parti de la densité et de la verticalité de la ville ou encore un jeu de chat géant. On nous parle enfin d’un tout nouveau concept appelé le « flumping » qui est un mélange de « flicking » et de saut. Il faut avouer que l’on a pour l’instant du mal à clairement visualiser ce nouveau concept.

skate. n’a toujours pas de période de sortie ni de plateformes clairement définies mais on peut sans doute l’attendre pour 2024 au plus tôt sur PC et consoles dernière génération.