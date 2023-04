Techland sonde déjà la communauté à propos d’un éventuel Dying Light 3

Il est encore trop tôt pour parler d’un Dying Light 3 mais Tymon Smektała, qui est le directeur de la licence Dying Light, a effectué un sondage sur son compte Twitter personnel pour demander quel type de protagoniste la communauté aimerait voir dans un nouvel épisode.

DISCLAIMER: This is not Dying Light 3 announcement 🙂

But – we were chatting today overseeing last details for the Gut Feeling update (3 days to go!), and we couldn't agree…

…so please help: if we do DL3, would you be most excited if the main hero was (as a "profession"):

— Tymon Smektała (@smektalaTM) April 17, 2023