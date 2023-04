Indie World : Une 20aine de jeux indépendants présentés sur Switch, le résumé 19 avril 2023

On vous arrête tout de suite, pas de Hollow Knight Silksong comme beaucoup de joueurs et joueuses l’espéraient et pas de grosse annonce attendue. Cependant, cet Indie World du 19 avril a tout de même permis d’avoir un planning un peu plus conséquent pour la scène indépendante, avec quelques jeux qui sont sortis dans la foulée, là, aujourd’hui. Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder l’émission ou que vous souhaitez revenir sur les annonces, on vous en parle.

Mineko’s Night Market

Simulation de commerce déjà connue, Mineko’s Night Market a refait surface pendant l’émission pour dévoiler un peu plus son aventure. Très tourné vers le sujet du félin, le jeu en a aussi profité pour dévoiler sa date de sortie, désormais fixée au 26 septembre 2023.

My Time At Sandrock

Le studio chinois Pathea Games a pris la parole pour revenir sur leur dernière création, My Time At Sandrock. Après avoir rappelé qu’une mise à jour majeure avec été déployée il y a quelques jours pour les joueurs PC (le jeu est actuellement en accès anticipé), les développeurs ont également confirmé l’arrivée d’une version Switch. C’est prévu pour cet été.

PlateUp!

Déjà disponible sur Steam, PlateUp! a confirmé sa venue sur Nintendo Switch. Proche d’un Overcooked lorsque l’on regarde les premières images, il s’agit d’un jeu de gestion coopératif avec quelques éléments de roguelite pour le distinguer. Après avoir séduit la communauté PC, le titre arrivera sur Switch en octobre prochain. Il arrivera également sur les autres consoles.

Quilts and Cats of Calico

La présentation était décidément très féline puisque Quilts and Cats of Calico se présente comme une adaptation numérique du jeu de société Calico. Jouable de 1 à 4 personnes, l’objectif principal est de tricoter une couverture à partir de tissus. Il faut bien faire attention aux couleurs et aux motifs, le tout sous un habillage calme, coloré et avec des chats qui piétinent votre plateau de jeu. Sortie prévue à l’automne 2023.

Rift of the Necrodancer

Déjà connu, Rift of the NecroDancer a refait surface. Si la sortie PC avait déjà été confirmée, c’est bien le portage Switch qui s’officialise avec une nouvelle vidéo de gameplay. Pas vraiment de nouvelles informations pour ce spin-off à Crypt of the NecroDancer, si ce n’est qu’il est toujours prévu pour 2023.

Cult of the Lamb et d’autres se mettent à jour

Petite parenthèse mises à jour, avec A Little to the Left qui accueillera une mise à jour estampillé Cupboards & Crawers en juin ainsi que Shovel Knight Pocket Dungeon qui déploiera un pack avec de nouveaux puzzles au printemps. On retient surtout Cult of the Lamb qui accueillera une mise à jour, elle aussi gratuite, qui s’appelle Reliques de la Vieille Croyance. L’excellent roguelike accueillera ce contenu le 24 avril.

Animal Well

En développement depuis plus de cinq ans, Animal Well semble bientôt prêt à sortir. Après une courte introduction aux côtés de Dunkey, le développeur solo espère que son aventure labyrinthique et remplie de secrets plaira à la communauté. Pas encore de date mais il arrivera sur Switch (et Steam) cet hiver.

Crime O’Clock

Sans doute l’une des futures belles trouvailles de cet Indie World : Crime O’Clock a présenté une bande-annonce qui revient sur son concept particulier. Véritable « Où est Charlie » visuel, il s’agit d’un jeu d’enquête et d’exploration qui vous fera voyager à travers les époques, les univers et bien sûr, les énigmes. Déjà repéré sur Steam, le jeu déboulera aussi sur Switch. Surprise, une date a été fixée au 30 juin 2023.

Teslagrad Remaster / Teslagrad 2

Les créateurs du studio Rain Games avaient décidément de belles choses à annoncer à leur communauté : en plus de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Teslagrad 2, ils ont annoncé un remaster pour le premier jeu, qui profitera de graphismes améliorés et de quelques contenus bonus. Surprise, les deux jeux sortent aujourd’hui, ce 19 avril. Il est possible de les prendre séparément ou ensemble avec un pack.

Shadows over Loathing

Déjà disponible depuis quelques mois sur Steam, Shadows over Loathing est peut-être un titre qui vous aura échappé jusqu’ici. Pourtant, son cachet artistique minimaliste en noir et blanc et son ton délibérément comique pourraient bien être un passe-temps sur la console hybride. Un portage a été annoncé pour ce RPG d’aventure qui se déroule dans une époque des années 1920, avec lui aussi, une sortie surprise. C’est disponible dès maintenant sur l’eShop et il arrivera plus tard dans l’année en physique.

Blasphemous 2

Après l’incroyable succès critique du premier jeu, Blasphemous 2 a été logiquement l’un des temps forts de l’émission. On a pu découvrir les toutes premières images de gameplay, où l’on peut voir une suite plus ambitieuse, avec plus de possibilités d’approche et quelques nouveautés de gameplay. Le titre confirme son arrivée sur Switch et nous donne rendez-vous courant été 2023 pour sa sortie, sans date précise.

Oxenfree II

Lui aussi avait su séduire son public avec un premier jeu, Oxenfree II: Lost Signals a refait surface avec une séquence de gameplay. Plutôt discret depuis son annonce, le jeu d’aventure a pourtant une nouvelle date de sortie, logée au 12 juillet 2023. Les précommandes numériques viennent d’ouvrir.

Le meilleur pour la fin ?

Pas de véritable one more thing : si certains espéraient entrevoir un Hollow Knight ou une annonce délirante chez Devolver, il faudra se contenter d’un mash-up qui a regroupé 7 jeux qui n’ont montré que quelques images. Les sept jeux en question sont déjà connus sur d’autres plateformes mais ont donc tous confirmés une version Nintendo Switch. Voici les jeux en questions :

On s’étonnera de voir qu’un titre indépendant comme Bomb Rush Cyberfunk annonce sa date de sortie en coup de vent, mais l’on peut donc sortir son agenda pour le noter, lui et Chants of Sennaar, qui donnent tous les deux un rendez-vous. Notons également que Five Nights at Freddy’s Security Breach s’offre lui aussi une sortie surprise.

C’est tout pour cet Indie World, avec une vingtaine de titres dévoilés ou portés sur la console portable de Nintendo. Avec la période du Summer Game Fest (et notre future AG French Direct qui prend forme), nul doute que de nombreuses annonces seront faites dans les prochains mois. Nous serons là pour vous résumer ça.