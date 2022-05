Débrief’ : Greedfall 2, plusieurs Silent Hill, jeux et démos PlayStation Plus

Dans ce débrief’, notre petit rendez-vous du dimanche soir, on revient sur les diverses annonces de Nacon avec notamment Greedfall 2 ou encore le report de Test Drive Unlimited Solar Crown. Sony a également apporté de multiples précisions sur le nouveau PlayStation Plus, avec une première liste de jeux et de démos, et on parlera des conférences 505 Games et Outright Games. Difficile aussi de ne pas revenir sur les nombreuses rumeurs et fuites sur le retour de Silent Hill.