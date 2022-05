Test Drive Unlimited Solar Crown annule ses versions PS4 et Xbox One et annonce son report à 2023

Nacon avait beaucoup de choses à nous dire lors de la Big Ben Week, avec des bonnes nouvelles, comme l’annonce de GreedFall 2: The Dying World, mais aussi des mauvaises nouvelles, cette fois-ci liées à Test Drive Unlimited Solar Crown. Le titre était initialement attendu pour faire vrombir ses moteurs le 22 septembre prochain, mais il semblerait qu’il soit obligé de rester au garage encore un peu plus longtemps, tout en faisant une croix sur l’ancienne génération.

Un retard qui chamboule tout

KT Racing a pris la parole aujourd’hui pour annoncer une nouvelle très importante : celle du report du jeu. Test Drive Unlimited Solar Crown n’arrivera finalement qu’en 2023. Le studio dit vouloir passer plus de temps sur le développement, et s’excuse pour ce retard, qui servira tout de même à rendre le jeu meilleur.

L’équipe de développement indique vouloir créer un terrain de jeu (situé à Hong Kong) réaliste, mais aussi le plus grand et le plus amusant possible. De plus, le studio dit vouloir profiter au mieux des dernières technologies offertes par les consoles de nouvelle génération, et en se concentrant sur elles, KT Racing pense que la qualité globale du jeu n’en sera que meilleure.

C’est pourquoi le studio et Nacon ont décidé d’annuler le développement des versions PS4 et Xbox One. En revanche, une version Switch semble toujours être au programme.

Test Drive Unlimited Solar Crown sortira donc en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.