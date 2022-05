Silent Hill : Une potentielle fuite d’un nouveau jeu dévoile des indices

Malgré les rumeurs de plus en plus persistantes sur de nouveaux jeux Silent Hill, aucune vraie fuite n’a été recensée jusqu’ici. Mais depuis quelques heures, des screens font le tour des réseaux sociaux et embrasent la communauté, qui attend de voir si tout cela est vrai ou non. Et puisque tout commence à disparaitre petit à petit, avec des avertissements pour droits d’auteur, le doute commence à s’installer.

Enfin des vraies images ?

C’est le leaker bien connu Dusk Golem qui a lancé tout cela, et qui a partagé plusieurs images (que vous pouvez retrouver sur Reddit) qui proviendraient d’un prochain jeu Silent Hill encore non-annoncé. Ces images ont cependant vite été retirées par Twitter, clamant alors que cela ne respectait pas les droits d’auteurs, ce qui peut vouloir dire que Konami s’est empressé de contacter le réseau social. Le compte de Dusk Golem a même été brièvement rendu inaccessible pendant un temps, pour les mêmes raisons.

Ces images nous montrent alors des éléments intrigants, instaurant une ambiance proche de ce que l’on peut attendre d’un Silent Hill, avec des couloirs remplis de papiers des plus étranges. Dusk Golem déclare alors que ces images dateraient de 2020.

Il indique aussi la mention de « SMS & de messages », qui font référence à une particularité de gameplay déjà indiquée par une ancienne rumeur, émise par Alanah Pearce (qui travaille aujourd’hui chez Santa Monica Studio), qui affirmait que le jeu enverrait aux joueurs et joueuses des mails ou des SMS même lorsqu’ils ne jouent pas, avec des indices sur les éléments de l’univers et sur les personnages.

Dusk Golem termine en déclarant qu’il ne s’agit pas du seul jeu Silent Hill en cours de développement, comme on peut déjà s’en douter. Evidemment, toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes, puisqu’il est impossible de vérifier l’authenticité de ces images.