GreedFall 2: The Dying World est annoncé, la suite du RPG de Nacon arrivera en 2024

GreedFall a permis au studio Spiders de démontrer tout son talent pour les RPG, avec une aventure saluée par la critique et les joueurs, au point même de profiter d’une ressortie sur les consoles de nouvelle génération. Et si l’on attend maintenant le studio au tournant avec l’arrivée prochaine de son jeu d’action Steelrising, on apprend aujourd’hui lors de la Big Ben Week, où nous étions présents sur place, que GreedFall 2 est également en préparation chez Spiders.

Un nouvel épisode pour 2024

Nommée GreedFall 2: The Dying World, cette suite du RPG reprendra les bases du premier opus, avec des choix qui comptent et une narration poussée, mais introduira également des nouveautés de gameplay, grâce à des combats plus tactiques.

On nous apprend alors que l’histoire démarrera trois ans avant les événements de la première aventure, avec un tout nouveau personnage qui est natif de Teer Fradee, arraché de force à ses terres pour être conduit sur le continent de Gacane.

Il faudra à nouveau recruter des compagnons dans ce vieux monde en proie aux guerres de factions, afin d’avoir de nombreux alliées qui vous permettront de faire tomber un homme qui pourrait faire basculer le destin des colons et des natifs. On nous prévient alors que de nouvelles factions seront au rendez-vous, tandis que le gameplay pourra en outre nous permettre de contrôler les actions de nos compagnons.

Jehanne Rousseau, dirigeante du studio, s’exprime sur cette suite :

« Tandis que nous travaillions sur Steelrising, L’amour de l’univers de GreedFall ne nous a jamais quitté, et c’est avec un immense plaisir que nous y revenons. Dans ce nouvel opus les joueurs découvriront le vieux continent aux paysages plus variés et plus vastes, ils y rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j’espère qu’ils y vivront des aventures mémorables. »

GreedFall 2: The Dying World est pour le moment prévu pour sortir en 2024 sur PC et consoles (non-précisées pour le moment).